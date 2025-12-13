إيران تحتجز ناقلة "وقود مهرب" في خليج عمان وتعتقل طاقمها

احتجزت إيران ناقلة نفط أجنبية تحمل 6 ملايين لتر من الديزل المهرب في خليج عمان، وألقت القبض على أفراد طاقمها، وفق ما ورد في وسائل إعلام رسمية إيرانية اليوم السبت.

ونقلت قناة العالم الإيرانية عن رئيس القضاء في محافظة هرمزكان جنوب البلاد، مجتبى قهرماني، قوله مساء أمس الجمعة إن المصادرة جاءت في إطار مكافحة شبكات تهريب الوقود والمهربين.

وأكد قهرماني أن احتجاز السفينة الأجنبية المذكورة جاء وفق أمر قضائي وتم في بحر عُمان والمياه الإقليمية الإيرانية حول مدينة جاسك أمس الأول الخميس.

وأوضح قهرماني أن السفينة لا تحمل أي وثائق بحرية تتعلق بالرحلة أو إذن شحن للشحنة التي تحملها، مشيرا إلى أنها قد أطفأت جميع أنظمة الملاحة وأجهزة المساعدة الملاحية، كما أوضح أن طاقمها يضم 18 بحارا من الهند وسريلانكا وبنغلاديش.

كذلك أكد التلفزيون الإيراني الرسمي خبر احتجاز الناقلة، مشيرا إلى أن العملية تمت وفق أمر قضائي، لكنه لم يذكر اسم السفينة المحتجزة أو جنسيتها.

وتُكافح إيران، التي تعتبر أسعار الوقود فيها من بين الأدنى في العالم بسبب الدعم الحكومي الكبير وانخفاض قيمة عملتها، تهريب الوقود المتفشي برا إلى الدول المجاورة وكذلك بحرا.