عاجل,
أخبار

عاجل | وزير خارجية لبنان للجزيرة: وصلتنا تحذيرات من جهات عربية ودولية أن إسرائيل تحضر لعملية عسكرية واسعة ضد لبنان

ترامب ومادورو
Published On 12/12/2025
|
آخر تحديث: 14:16 (توقيت مكة)

حفظ

التفاصيل بعد قليل..

وزير خارجية لبنان:

  • وصلتنا تحذيرات من جهات دولية أن إسرائيل تحضر لعملية ضد لبنان.
  • نكثف اتصالاتنا الدبلوماسية حتى نحيد لبنان ومرافقه عن أي ضربة إسرائيلية.
  • اجتماعات لجنة الميكنانيزم لا تعني أننا إزاء مفاوضات تقليدية مع إسرائيل.
  • نسعى للعودة إلى اتفاقية الهدنة مع إسرائيل ومعاهدة السلام بعيدة حاليا.
  • سلاح حزب الله أثبت عدم فعاليته بإسناد غزة والدفاع عن لبنان وجلب الاحتلال الإسرائيلي.
  • الدولة اللبنانية تحاور حزب الله لإقناعه بتسليم سلاحه لكنه يرفض ذلك.
المصدر: الجزيرة

إعلان