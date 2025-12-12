عاجلعاجل,
عاجل | وزير خارجية لبنان للجزيرة: وصلتنا تحذيرات من جهات عربية ودولية أن إسرائيل تحضر لعملية عسكرية واسعة ضد لبنان
Published On 12/12/2025|
آخر تحديث: 14:16 (توقيت مكة)
وزير خارجية لبنان:
- وصلتنا تحذيرات من جهات دولية أن إسرائيل تحضر لعملية ضد لبنان.
- نكثف اتصالاتنا الدبلوماسية حتى نحيد لبنان ومرافقه عن أي ضربة إسرائيلية.
- اجتماعات لجنة الميكنانيزم لا تعني أننا إزاء مفاوضات تقليدية مع إسرائيل.
- نسعى للعودة إلى اتفاقية الهدنة مع إسرائيل ومعاهدة السلام بعيدة حاليا.
- سلاح حزب الله أثبت عدم فعاليته بإسناد غزة والدفاع عن لبنان وجلب الاحتلال الإسرائيلي.
- الدولة اللبنانية تحاور حزب الله لإقناعه بتسليم سلاحه لكنه يرفض ذلك.
