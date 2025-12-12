الأمم المتحدة تتبنى قرارا يمنع التهجير وتجويع المدنيين في غزة

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، قرارا يدعو إسرائيل إلى تطبيق قرار محكمة العدل الدولية بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

ويلزم القرار إسرائيل بتوفير الغذاء والماء والدواء والمأوى لسكان القطاع المحاصر، وعدم عرقلة عمليات الإغاثة.

كما يدعو سلطات الاحتلال إلى عدم تهجير وتجويع المدنيين وتقييد عمل الأمم المتحدة.

ويؤكد القرار مسؤولية الأمم المتحدة تجاه قضية فلسطين حتى الوصول إلى حل شامل.

يشار إلى أن إسرائيل شنت منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 -بدعم أميركي- حرب إبادة على سكان قطاع غزة، شملت القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية لوقف الحرب وأوامر محكمة العدل الدولية، مما تسبب في استشهاد أكثر من 63 ألف فلسطيني، أغلبهم نساء وأطفال، ونحو 160 ألف مصاب.

وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دخل اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة المقاومة الاسلامية (حماس) وإسرائيل حيز التنفيذ كان من المفترض أن ينهي الإبادة الجماعية، لكنها خرقت الاتفاق مرارا، موقعة مئات المدنيين الفلسطينيين شهداء وجرحى.