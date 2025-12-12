طائرات إسرائيلية تحلق بعلو منخفض فوق القنيطرة بسوريا

حلّقت طائرات إسرائيلية على علو منخفض اليوم الجمعة فوق القنيطرة جنوبي سوريا بعد توغل قوات الاحتلال في قرى عدة بالمحافظة، في استمرار لانتهاك إسرائيل السيادة السورية.

وقالت قناة الإخبارية السورية إن قوة إسرائيلية مؤلفة من 8 سيارات عسكرية توغلت في القنيطرة انطلاقا من نقطة العدنانية باتجاه قريتي أم العظام ورويحينة، مرورا بقرى رسم الحلبي والمشيرفة وأم مباطنا.

وأشارت القناة إلى أن طائرات حربية إسرائيلية حلّقت فوق القنيطرة بعد توغل قوات الاحتلال، دون إضافة تفاصيل أخرى.

وفي درعا، أفادت الإخبارية السورية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت في قرية العارضة بمنطقة حوض اليرموك.

وذكرت أن قوات إسرائيلية توغلت في درعا أول أمس الأربعاء أيضا في القرية الواقعة بالريف الغربي للمحافظة، واعتقلت الشاب محمد القويدر خلال عملية مداهمة مفاجئة في المنطقة.

وتأتي هذه التوغلات والانتهاكات في تجاهل متواصل لدعوات الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتهدئة، وحثه إسرائيل على المحافظة على "حوار قوي وحقيقي" مع دمشق، وضمان عدم حدوث "أي شيء من شأنه أن يتعارض مع تطور سوريا إلى دولة مزدهرة".

ومنذ عام 1967 تحتل إسرائيل معظم مساحة الجولان، وقد استغلت أحداث الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 لاقتحام المنطقة العازلة وتوسيع احتلالها الأراضي السورية، واستولت على قمة جبل الشيخ وأسقطت اتفاقية فض الاشتباك المبرمة عام 1974.

كما شنت إسرائيل غارات جوية قتلت مدنيين ودمرت مواقع وآليات عسكرية وأسلحة وذخائر تابعة للجيش السوري.

وفي الأشهر الماضية، عُقدت لقاءات إسرائيلية سورية بوساطة أميركية، في مسعى للتوصل إلى ترتيبات أمنية تضمن انسحاب إسرائيل من المواقع التي احتلتها منذ أواخر عام 2024، والعودة إلى حدود اتفاقية فض الاشتباك ووقف انتهاك الأجواء السورية.