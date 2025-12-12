ضباب وأمطار وثلوج.. تحذيرات من طقس عاصف يمر بدول عربية

تشهد المنطقة العربية في الآونة الأخيرة طقسا غير مستقر وتأثيرات مناخية قاسية، لا سيما في قطاع غزة مع أجواء فصل الشتاء، تتراوح تأثيراته بين تساقط أمطار غزيرة وثلوج وتكوُّن ضباب.

جاء ذلك حسب تنبيهات ومواقف رسمية، في كل من فلسطين والبحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والسعودية ومصر وسوريا والعراق والمغرب.

فلسطين

فقد تُوفّي7 أشخاص جراء انهيارات في مناطق متفرقة من قطاع غزة، إثر المنخفض الجوي، كما توفيت رضيعة جراء البرد وغرق خيمتها بمياه الأمطار في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وانهارت 4 مبانٍ، كانت تؤوي عددا من الفلسطينيين الذين نزحوا إليها لعدم توفر بدائل سكنية، بمناطق متفرقة من مدينة غزة بعد أمطار غزيرة هطلت على القطاع منذ الأربعاء.

البحرين

نبّهت الأرصاد في مملكة البحرين، في منشور الخميس، أن هناك فرصا لتساقط أمطار متفرقة يومي الجمعة والسبت، وكشفت تحليلات خرائط الطقس أن مرور المنخفض الجوي على المنطقة سيسبب حالة من عدم الاستقرار في المملكة.

وأوضحت أنه ستبدأ فرص الأمطار من مساء الخميس، على أن تزداد الفرص يومي الجمعة والسبت، قد تكون رعدية مصحوبة بهبات شديدة السرعة.

الكويت

توقعت الأرصاد الجوية الكويتية، مساء الخميس، أن تشهد البلاد ليلا طقسا مائلا للبرودة مع فرص لتكوُّن الضباب وتساقط الأمطار في بعض المناطق.

سلطنة عُمان

أصدرت الأرصاد في سلطنة عُمان، الخميس، تحذيرا عبر منصة إكس من تكوُّن السحب المنخفضة أو الضباب في محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار والمناطق الصحراوية لمحافظتي الداخلية والظاهرة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

قطر

أصدرت الأرصاد في دولة قطر، مساء الخميس، تحذيرا بشأن طقس الجمعة، يشير لاحتمال سقوط أمطار رعدية في بعض المناطق وهبوب رياح قوية.

بينما كان طقس الخميس في قطر بارد نسبيا مع غبار عالق على بعض المناطق، وفق المصدر ذاته.

السعودية

حذّر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، في سلسلة منشورات مساء الخميس، من احتمال تكَوُّن ضباب بالعاصمة الرياض، قد يستمر حتى صباح الجمعة بخلاف احتمال تساقط أمطار متوسطة على مناطق بالبلاد، منها الحدود الشمالية وتصاحبها تأثيرات، منها تساقط البرد وجريان السيول وحدوث صواعق رعدية وانعدام في الرؤية.

والأربعاء، حذر المركز، في منشور، من استمرار فرص هطول الأمطار السبت والأحد على أغلب المناطق بالبلاد.

مصر

حذرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، في بيان مساء الخميس، من تكون الضباب على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء (شرق) وشمال الصعيد (جنوب)، وقد يكون كثيفا أحيانا على بعض الطرق مع طقس تسوده صباحا وليلا البرودة.

سوريا

أصدرت المديرية العامة للأرصاد الجوية السورية، في بيان مساء الخميس، تنبيها جويا، يتضمن استمرار فرص تشكُّل الضباب هذه الليلة على أجزاء متفرقة من البلاد، وقالت إنه يُفضَّل عدم السفر خلال ساعات الليل والصباح الباكر إلا للضرورة.

العراق

توقعت هيئة الأنواء الجوية في العراق، مساء الخميس، تصاعدا للضباب في ساعات فجر وصباح الجمعة، بمناطق واسعة من البلاد، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

المغرب

أصدرت الأرصاد الجوية في المغرب، تحذيرا من أن عددا من مناطق المملكة ستشهد خلال الأيام المقبلة تساقطات ثلجية مهمة وأمطارا قوية أحيانا رعدية، في فترات تشمل أيام الجمعة والسبت والأحد

وأضافت، في بيان مساء الخميس، أنه نظرا لهذه الظروف الجوية الممطرة والثلجية، يُرجى الالتزام بإجراءات الحيطة والحذر، خصوصا خلال التنقل عبر المناطق المعنية، واتباع توجيهات السلطات المحلية.

وتابعت أنه يجب تجنب السفر عبر المسالك الجبلية أثناء فترات تساقط الثلوج إلا للضرورة القصوى، والاستعلام مسبقا عن حالة الطرق، وتوخي الحذر أثناء القيادة بسبب الانزلاقات المحتملة وضعف الرؤية.