خطيب الحرم المكي يدعو لجعل أطفال فلسطين قدوة لتربية الأبناء

أوصى إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ صالح بن عبدالله بن حميد في خطبته التي ألقاها بالمسجد الحرام اليوم الجمعة، المسلمين "لجعل أطفال فلسطين قدوة حسنة يتعلم منها أولادهم الرجولة ومواقف الأبطال ضد العدو الصهيوني الظالم".

وقال الشيخ بن حميد إن "أطفال فلسطين رجال في أفعالهم"، وإنهم تصدوا بأبدانهم وصدورهم "للعدو الصهيوني الظالم الغاشم بأسلحته المتنوعة المتفوقة الفتاكة ووقفوا في رجولة ترفض الاستسلام وتأبى الذل والهوان".

وتمحور موضوع الخطبة عن الرجولة وتربية النشء "على معالي الأمور، وغرس الهمم العالية فيهم ليتوارثوا أمجادهم ويحافظوا على دينهم وأصالة أمتهم والاعتزاز بها وبقيَمهم".

خطيب المسجد الحرام الشيخ صالح بن حميد متأثرا: ستظل فلسطين والقدس في قلوب المسلمين والعرب.. اجعلوا أطفال فلسطين قدوة حسنة يتعلم منها أولادكم الرجولة ومواقف الأبطال ضد العدو الصهيوني الظالم pic.twitter.com/5mzuyM4wmJ — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 12, 2025

وشدد الشيخ بن حميد على أن "دماء الشهداء ومواقف الرجال وصمود الأبطال تثمر بإذن الله نفوسا أبية وقلوبا لا تقبل الدنية".

مؤكدا أن فلسطين والقدس ستظلان في قلوب العرب والمسلمين شامخة عالية.