مسيّرة تقصف مركبة عسكرية بالسويداء والأمن يتوعد الفصائل بالرد

قالت قناة الإخبارية السورية، اليوم الجمعة، إن طائرة مسيرة تابعة "للعصابات المتمردة" قصفت سيارة للأمن في بلدة المزرعة بالسويداء جنوبي سوريا.

وذكرت "الإخبارية" عن مصدر أمني، أن مسيّرة محملة بالقنابل استهدفت سيارة للأمن الداخلي في البلدة.

وأضاف أن هذا القصف يشكل خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار (في محافظة السويداء)، متوعدا برد "حازم" من جانب القوى الأمنية على (هذه) الانتهاكات.

والشهر الماضي، أعلن مصدر أمني سوري، أن فصائل مسلحة شنت هجوما على نقاط أمنية في السويداء، واصفا إياه بأنه خرق لاتفاق وقف إطلاق النار في المحافظة.

وتشهد محافظة السويداء، ذات الغالبية الدرزية، وقف إطلاق نار هشا منذ 19 يوليو/تموز الماضي، عقب اشتباكات مسلحة استمرت أسبوعا بين مجموعات درزية وأخرى من العشائر البدوية، أسفرت عن مئات القتلى والجرحى، حسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

وفي سبتمبر/أيلول، أعلنت دمشق خريطة طريق بدعم من الولايات المتحدة والأردن لإرساء المصالحة في المحافظة، تقوم على محاسبة "كل من تلطخت يداه بالاعتداء على المدنيين".

وأعلنت الحكومة السورية خلال الأشهر الماضية، 4 اتفاقات متتالية لوقف إطلاق النار في السويداء، انهارت 3 منها.

ومنذ سقوط نظام الأسد أعلنت الداخلية السورية ضبط مستودعات ومصانع مخدرات في مناطق عدة بالبلاد، اتُّهم النظام المخلوع بالوقوف وراءها.

والصيف الماضي، أعلنت الرئاسة السورية وقفا فوريا وشاملا لإطلاق النار في السويداء، وبدء انتشار قوات الأمن في المحافظة، وذلك بعد ساعات من إعلان المبعوث الأميركي توم برّاك عن اتفاق بهذا الشأن بين سوريا وإسرائيل.