إثيوبيا تحدد موعد انتخابات 2026 وسط تحديات

Ethiopian parliamentary and regional elections in Jimma
صورة أرشيفية للانتخابات الإثيوبية السابقة (رويترز)
Published On 12/12/2025
آخر تحديث: 15:42 (توقيت مكة)

أعلنت المفوضية الوطنية للانتخابات في إثيوبيا أن الانتخابات العامة ستجرى في الأول من يونيو/حزيران 2026، في خطوة تأتي وسط ظروف داخلية معقدة وتحديات أمنية متواصلة.

وقالت رئيسة المفوضية، ميلاتورك هايليو، لوسائل إعلام محلية إن المفوضية أنجزت "أنشطة تنظيمية شملت فتح مكاتب فرعية وضمان جاهزية مراكز الاقتراع"، مضيفة أن الأحزاب السياسية تلقت تدريبات لعرض برامجها على الجمهور.

ADDIS ABABA, ETHIOPIA - OCTOBER 04: Jubilant crowds wave flags and chant during an inaugural event acknowledging Abiy Ahmed being sworn in as Prime Minister on October 04, 2021 in Addis Ababa, Ethiopia. Mr Abiy's Prosperity Party was able to claim a majority after June's initial round of voting, although the country's election board postponed the vote in several dozen constituencies citing security and logistical concerns. Polls for dozens of those seats were held at the end of September, but there is no timeline for voting in several dozen remaining constituencies. (Photo by Jemal Countess/Getty Images)
حشود تلوّح بالأعلام وتهتف خلال فعالية بمناسبة أداء آبي أحمد اليمين رئيسًا للوزراء في 4 أكتوبر 2021 بأديس أبابا (غيتي)

وتواجه عملية تنظيم الانتخابات عقبات كبيرة، إذ لا تزال البلاد تتعافى من الحرب التي اندلعت بين جبهة تحرير شعب تيغراي والقوات الفدرالية بين عامي 2020 و2022 في إقليم تيغراي، والتي أودت بحياة مئات الآلاف من الأشخاص.

وتشير تقديرات إلى أن نحو مليون مواطن ما زالوا يعيشون في حالة نزوح.

كما تشهد مناطق أوروميا وأمهرة أعمال عنف متكررة، مما يثير مخاوف بشأن قدرة السلطات على ضمان أجواء آمنة وشفافة للعملية الانتخابية.

وكان رئيس الوزراء آبي أحمد أكد في كلمة أمام البرلمان يوم 28 أكتوبر/تشرين الأول، أن "الحكومة تمتلك القدرة والإرادة اللازمة لإجراء هذه الانتخابات"، مشددا على أنها ستكون "الأكثر تنظيما في تاريخ البلاد".

خريطة إثيوبيا
خريطة إثيوبيا (الجزيرة)

سياق سياسي حساس

تأتي هذه الانتخابات في وقت تسعى فيه الحكومة لإعادة بناء الثقة بين المكونات السياسية والاجتماعية، وسط ضغوط داخلية وخارجية لضمان مسار ديمقراطي مستقر.

ويرى مراقبون أن نجاحها سيعتمد على قدرة السلطات على معالجة التوترات الأمنية، وتوفير بيئة سياسية تسمح بمشاركة واسعة للأحزاب والمواطنين.

المصدر: الجزيرة + الصحافة الأفريقية

