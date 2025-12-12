أوكرانيا اليوم.. أردوغان يقترح صفقة جزئية ومكاسب ميدانية لجنود زيلينسكي

بينما يتعاطى الأوروبيون بحذر مع خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول التسوية في أوكرانيا، أطل نظيره التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة بمقترح جزئي لتخفيف حدة الصراع، في حين تفيد تقارير بانتزاع كييف مكاسب ميدانية في جبهات القتال ضد الروس.

وقد ذكر مكتب الرئاسة التركي أن أردوغان قدم لنظيره الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة مقترحا بوقف جزئي لإطلاق النار في أوكرانيا.

جاء ذلك خلال لقاء بين الزعيمين على هامش "منتدى السلام والثقة" الذي انطلقت أعماله في تركمانستان اليوم الجمعة.

وأوضح المكتب أن أردوغان قال لبوتين إنه قد يكون مفيدا تبني وقف لإطلاق النار يشمل على وجه الخصوص منشآت الطاقة والموانئ.

وأضاف المكتب أن الجانبين ناقشا خلال اجتماعهما جهود السلام الشاملة بشأن الحرب، بالإضافة إلى تجميد الاتحاد الأوروبي للأصول الروسية.

وقد أكد أردوغان استعداد تركيا لاستضافة اجتماعات المفاوضات بجميع أشكالها.

وفي ظل حراك دبلوماسي مكثّف لإنهاء الحرب، يُرتقب أن يزور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي برلين الاثنين المقبل.

وتعد ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في طليعة الدول الأوروبية الداعمة لزيلينسكي وتشاطره المخاوف بشأن "اتساق" الخطة الأميركية للسلام مع وجهة النظر الروسية.

وأمس الخميس، قال زيلينسكي إن واشنطن تُطالب كييف بقبول تنازلات إقليمية كبيرة لصالح روسيا في شرق أوكرانيا، وتسعى للتوصل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن.

الجبهات وخطوط الإمداد

في الجانب الميداني أعلنت القوات الأوكرانية اليوم أنها استعادت من الجيش الروسي بلدتين قرب مدينة كوبيانسك الإستراتيجية في منطقة خاركيف شمال شرق البلاد.

وقال لواء خارتيا الأوكراني عبر تليغرام إن القوات الأوكرانية حققت "اختراقا وصولا إلى نهر أوسكيل، قاطعة خطوط إمداد العدو"، وإنها استعادت السيطرة على بلدتي كيندراشيفكا ورداكيفكا إضافة إلى أحياء في شمال مدينة كوبيانسك التي أعلنت روسيا السيطرة عليها الشهر الماضي.

وتعدّ هذه الوحدة جزءا من القوة التي أنشأتها كييف لوقف التقدّم الروسي في هذه المنطقة، بحسب المصدر نفسه.

وأعلن زيلينسكي في مقطع فيديو -نُشر اليوم على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي- أنه تفقد القوات الأوكرانية في المنطقة المحيطة بمدينة كوبيانسك وهنأ الجنود وشكرهم.

وقال -وهو يرتدي سترة واقية من الرصاص- "تحدث العديد من الروس عن كوبيانسك- يمكننا أن نرى ذلك. كنت هنا، وهنأت الرجال. شكرا لكل وحدة، ولكل من يقاتل هنا، ولكل من يدمر المحتل".

يذكر أن الجيش الروسي شن هجوما واسع النطاق على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، ويسيطر حاليا على 20% من أراضي البلاد في شرقها وجنوبها.

واستعاد الجيش الأوكراني في سبتمبر/أيلول 2022 مدينة كوبيانسك التي كانت تضم 55 ألف نسمة قبل الحرب. وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت روسيا السيطرة على المدينة من جديد.

لكن كييف نفت ذلك، وقال زيلينسكي في وقت سابق "يُمارس الروس نشاطهم في الفضاء الإعلامي بفعالية تفوق أيا من شركائنا، وينشرون معلومات لا تعكس الواقع". وأضاف "علينا دحض بعض المغالطات الكبرى".