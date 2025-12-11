هجوم أوكراني واسع يعلّق العمل في جميع مطارات موسكو

أدى هجوم أوكراني بالمسيّرات خلال الليل إلى تعليق عمليات الطيران في جميع مطارات العاصمة الروسية موسكو، وفق ما أفاد مسؤولون فجر اليوم الخميس.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس إسقاط 287 مسيّرة أوكرانية خلال الليل، في حصيلة هي الأكبر في ليلة واحدة منذ بدء الحرب قبل نحو 4 سنوات.

وقال رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 31 طائرة مسيرة كانت في طريقها إلى المدينة خلال الليل.

وكتب سوبيانين على تطبيق تليغرام أن الطائرات المسيرة تم إسقاطها خلال فترة استمرت 3 ساعات ونصف الساعة تقريبا.

وقال إنه تم إرسال فرق الطوارئ لفحص الحطام على الأرض، ولم يشر إلى وقوع أي إصابات أو أضرار.

بدورها، أعلنت هيئة الطيران المدني الروسية تعليق العمليات لبعض الوقت في جميع المطارات بمنطقة موسكو.

وقال مطار بولكوفو في سان بطرسبورغ ثاني أكبر المدن الروسية على تطبيق تليغرام إنه يتعامل مع الرحلات التي تم تحويل مسارها من العاصمة.

وعلّقت مطارات عدة في وسط روسيا أيضا رحلات الوصول والمغادرة.

أضرار جسيمة

يأتي ذلك بعد يوم من مهاجمة أوكرانيا بمسيّرات بحرية ناقلة نفط روسية جديدة في البحر الأسود.

وأفاد مصدر في الاستخبارات العسكرية الأوكرانية بأن مسيّرات بحرية أوكرانية هاجمت أمس الأربعاء "ناقلة النفط داشان التابعة للأسطول الشبح لروسيا الاتحادية في البحر الأسود".

وقال المصدر إن السفينة -التي ترفع علم جزر القمر- "تعرضت لأضرار جسيمة"، في حين لم تعلق موسكو على هذه الأنباء.

لكن روسيا أعلنت مؤخرا عن تعزيز مكاسبها الميدانية في أوكرانيا، في حين تتواصل مساعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتوصل إلى تسوية بين الطرفين.

يذكر أن روسيا بدأت هجومها في أوكرانيا في فبراير/شباط 2022 وتسيطر حاليا على ما يقارب خُمس أراضيها.

وتشن روسيا غارات مكثفة بالصواريخ والطائرات المسيرة، وركزت استهدافاتها في الآونة الأخيرة على قطاع الطاقة الأوكراني.

وتسعى كييف هي الأخرى إلى استهداف مصافي النفط ومحطات النفط الروسية باستخدام الطائرات المسيرة.