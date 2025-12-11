ترامب يحدد موعدا لإعلان مجلس السلام الخاص بغزة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن من المتوقع أن يُعلَن مطلع العام المقبل أسماء قادة العالم الذين سيشاركون في مجلس السلام الخاص بقطاع غزة.

وأوضح ترامب للصحفيين خلال فعالية اقتصادية في قاعة روزفلت بالبيت الأبيض -الأربعاء- أن عددا من القادة يرغبون في الانضمام إلى المجلس، الذي أُنشئ بموجب خطة غزة التي جرى التوصل بموجبها إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل.

وقال مندوب واشنطن لدى الأمم المتحدة مايك والتز أن مجلس السلام الذي سيرأسه ترامب سيشرف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف للقناة الثانية عشرة الإسرائيلية أن المرحلة المقبلة في غزة ستشهد تشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية ووضع منظومة مالية لدعم غزة اقتصاديا.

وأكد أن حماس ستجرَّد من سلاحها وأن ترامب قال إن ذلك سيتم بالطريقة السهلة أو الصعبة.