4 شهداء و10 إصابات في غزة والأمطار تعيق عمليات الإسعاف

أعلنت وزارة الصحة في غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية 4 شهداء و10 إصابات، في حين تواصل إسرائيل خرق اتفاق وقف إطلاق النار باستهداف مناطق مدنية وإطلاق الرصاص على الفلسطينيين.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أنه منذ وقف إطلاق النار بلغ إجمالي الضحايا 383 شهيدا و1002 مصاب، فضلا عن انتشال 627 جثمانا من تحت أنقاض ما خلفته الإبادة الإسرائيلية خلال عامين.

كما أكدت ارتفاع حصيلة الإبادة الإسرائيلية إلى 70 ألفا و373 شهيدا، و171 ألفا و79 جريحا منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

شهيد ومصابون

وكان مصدر في الإسعاف والطوارئ في قطاع غزة أعلن عن استشهاد فلسطينية وإصابة آخرين بجروح متفاوتة إثر قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منطقة مستشفى اليمن خارج مناطق سيطرته في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة، ووصف مصدر طبي جروح عدد من المصابين بالخطرة.

وأفادت وكالة الأناضول بأن 4 فلسطينيين أصيبوا اليوم الخميس جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في القطاع، وذلك بالتزامن مع تأثير منخفض جوي قوي يضرب المنطقة.

ونقلت عن مصادر طبية أن عمليات الإجلاء وتقديم الإسعاف تأثرت بسبب الأمطار الغزيرة التي غمرت شوارع المخيم وخيام النازحين.

شهيدان أحدهما طفل

ومساء أمس الأربعاء، أفاد مصدر في خدمات الإسعاف والطوارئ في غزة باستشهاد فلسطينييْن -أحدهما طفل- بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي خارج مناطق انتشاره في جباليا، في حين قال مسؤول إسرائيلي إن المرحلة الثانية من اتفاق غزة لن تبدأ قبل عودة رفات آخر أسير.

وفي الوقت نفسه، قال مصدر في المستشفى المعمداني بمدينة غزة إن طفلة أصيبت بعيار ناري في الرأس بعد إطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحي على خيام تؤوي نازحين في جباليا البلد، ووصف المصدر الطبي جروح الطفلة بالخطرة.

من جهة أخرى، أعلن جيش الاحتلال أنه قتل فلسطينيا بزعم اجتيازه الخط الأصفر الذي تتمركز عنده القوات الإسرائيلية.

وقال الجيش -في بيان- إنه رصد مسلحيْن اثنين عبرا الخط الأصفر واقتربا من قواته "مما شكل تهديدا مباشرا"، مؤكدا تصفية أحدهما.