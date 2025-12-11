أخبار|بينين

زعيم الانقلاب الفاشل في بنين يفر إلى توغو المجاورة

A military vehicle takes position in a street, a day after the country's armed forces thwarted the attempted coup against the government of Benin's President Patrice Talon, in Cotonou, Benin, December 8, 2025. REUTERS/Charles Placide Tossou
مركبة عسكرية بأحد شوارع كوتونو بعد يوم من إحباط الجيش محاولة انقلاب ضد الرئيس باتريس تالون بتاريخ 8 ديسمبر/كانون الأول 2025 (رويترز)
Published On 11/12/2025
آخر تحديث: 12:50 (توقيت مكة)

قالت حكومة بنين إن العقيد باسكال تيغري، المتهم بقيادة محاولة الانقلاب الفاشلة الأحد الماضي، لجأ إلى توغو المجاورة، مطالبةً بتسليمه فورًا.

وأوضحت مصادر رسمية أن 4 من عناصر الجيش البنيني فرّوا إلى لومي، وأن تيغري تلقى يوم المحاولة اتصالا من رقم توغولي، ما اعتبرته السلطات دليلا على احتمال تورط توغو في الأحداث. ولم يصدر تعليق من وزارة الخارجية التوغولية حتى الآن.

Traffic moves along a road, a day after the country's armed forces thwarted the attempted coup against the government of Benin's President Patrice Talon, in Cotonou, Benin, on December 8, 2025. REUTERS/Charles Placide Tossou TPX IMAGES OF THE DAY
حركة المرور تعود للطرق بعد يوم من إحباط القوات المسلحة محاولة الانقلاب ضد الرئيس باتريس تالون (رويترز)

وكان جنود قد سيطروا لساعات على التلفزيون الرسمي وأعلنوا عزل الرئيس باتريس تالون، قبل أن تتدخل القوات المسلحة البنينية بدعم نيجيري وفرنسي لإفشال الانقلاب.

وأكدت الحكومة أن الانقلابيين حاولوا اقتحام مقر إقامة الرئيس وخطفه، كما احتجزوا ضباطا كبارا أُفرج عنهم لاحقا.

FILE PHOTO: A group of soldiers gives a statement on Benin's national television, claiming to have seized power, following reports of a coup attempt underway against the government of Benin's President Patrice Talon, in Cotonou, Benin, in this screengrab from a handout video obtained by Reuters on December 7, 2025. Benin TV/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. BENIN OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN BENIN./File Photo
مجموعة من الجنود يدلون ببيان عبر التلفزيون الوطني في بنين معلنين أنهم استولوا على السلطة (رويترز)

وأعلنت السلطات اعتقال 14 شخصا على خلفية المحاولة، في حين تعهّد تالون بمحاسبة المسؤولين عنها، قائلا إن "هذه الخيانة لن تمر دون عقاب".

ولم تكشف الحكومة عن حصيلة الضحايا، لكنها أشارت إلى سقوط قتلى وجرحى من الجانبين خلال المواجهات في كوتونو، العاصمة الاقتصادية للبلاد.

تصميم خاص خريطة بنين
خريطة بنين (الجزيرة)

وتأتي هذه التطورات قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل/نيسان المقبل، والتي يُتوقع أن تنهي ولاية تالون، وسط ترجيحات بفوز وزير ماليته روموالد واداغني مرشح الائتلاف الحاكم.

المصدر: الجزيرة + رويترز

