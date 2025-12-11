أخبار|جنوب أفريقيا

أميركا تستضيف اجتماعا لمجموعة الـ20 بدون جنوب أفريقيا

FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump meets South African President Cyril Ramaphosa in the Oval Office of the White House in Washington, D.C., U.S., May 21, 2025. REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo
الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا في البيت الأبيض بواشنطن في 21 مايو/أيار 2025 (رويترز)
Published On 11/12/2025
آخر تحديث: 10:04 (توقيت مكة)

قالت مصادر مطلعة، إن الولايات المتحدة ستعقد الاثنين، اجتماعًا لمسؤولي مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى، في إطار التحضير لرئاستها الدورية للمجموعة العام المقبل.

وأوضحت المصادر، أن جنوب أفريقيا، الدولة المضيفة لهذا العام، لم تُدعَ للمشاركة في الاجتماع، في ظل خلاف متصاعد بين واشنطن وبريتوريا.

وتسلمت الولايات المتحدة رئاسة المجموعة عاما كاملا، وأعلنت أنها لن توجه الدعوة لأكبر اقتصاد أفريقي لحضور فعالياتها المقبلة، في حين رفضت جنوب أفريقيا اتهامات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن حكومة الأغلبية السوداء تضطهد الأقلية البيضاء.

Leaders attend a plenary session on the second day of the G20 Leaders' Summit at the Nasrec Expo Centre in Johannesburg on November 23, 2025. MARCO LONGARI/Pool via REUTERS
قادة مجموعة العشرين في قمة العشرين بمدينة جوهانسبرغ في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 (رويترز)

ولم يصدر تعليق من البيت الأبيض أو وزارة الخزانة بشأن الاجتماع المرتقب، في حين تعهدت واشنطن بإطلاق "إصلاحات ضرورية" وإعادة المجموعة إلى "مهمتها الأساسية في تعزيز النمو والازدهار".

ومن المقرر أن تستضيف ميامي قمة قادة مجموعة العشرين العام المقبل في منتجع غولف يملكه ترامب، بعد أن قاطعت واشنطن القمة السابقة التي استضافتها بريتوريا، متهمة جنوب أفريقيا بتسييس رئاستها المجموعة.

المصدر: رويترز

