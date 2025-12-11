الفنان محمد صبحي يثير جدلا واسعا بعد طرده لسائقه أمام الجمهور

أثار مقطع فيديو يظهر ركض السائق الشخصي للفنان المصري محمد صبحي خلف سيارته بعد أن تركه إثر تأخره، موجة جدل واستياء واسع على منصات التواصل الاجتماعي.

ووقعت الواقعة مساء الثلاثاء الماضي، بعد حضور صبحي حفل تكريمه ضمن فعاليات مهرجان "آفاق" المسرحي بدار الأوبرا المصرية، حيث مُنح درع التكريم بصفته الرئيس الشرفي للمهرجان.

ويأتي هذا الظهور العلني للفنان بعد تعرضه لوعكة صحية استدعت دخوله المستشفى قبل أيام، وفق ما أعلن فريقه، وعاد بعدها إلى منزله لتلقي الرعاية اللازمة، وهو ما دفعه لحظة التكريم لتقديم حركة راقصة ردا على إشاعات وفاته.

#محمد_صبحي الغطرسة ما هي قوّة… هي فراغ يتغطّى بصوت عالي. والأنانيّة ما تعلّي قدر أحد… بالعكس تكشف صغر قلبه قبل حجمه. الكِبار يعرفون إن الهيبة تُكتسب بالتواضع، وإن المكانة يحفظها الكرم، مو الأنا.

هذا هو الممثل محمد صبحي اظهر ماهي قلبه pic.twitter.com/vzwRR7XI3S — ۰۪۪۫۫●۪۫۰ خالد بن سعود (@o2f) December 11, 2025

وحسب وسائل إعلام مصرية، عقب خروجه من التكريم، تحلق حول صبحي عشرات المصورين والجمهور الذين حملوا هواتفهم لتصويره، مما تسبب في تكدس شديد حوله، وعبر عن غضبه قائلا: "تصورونني الآن بعد أن أعلنتم موتي؟"، وأضاف: "عيب.. أنا تعبان". وسأل صبحي: "أين سليمان؟ لقد ترك السيارة ومشى".

وفي مشهد أثار الجدل، قام الفنان المصري بالاتصال بسائقه، وصاح عليه: "أعطني المفتاح"، قبل أن يقود السيارة بنفسه، في حين بدا السائق مهرولا خلفها.

الفنان محمد صبحي يقدم اقصر فيلم وثائقي عن الطبقية التي يتعامل بها الأغنياء مع البسطاء في مصر . شاهد كيف جعل السائق المسن يهرول خلف السيارة عقابا له لانه تأخر عليه بضع ثواني pic.twitter.com/37RCbL4eiB — ABDULRHMAN🚔| عبدالرحمن (@AAAX99X) December 10, 2025

وقد قوبل هذا التصرف بانتقادات واسعة عبر منصات التواصل، بين من اعتبره قاسيا وغير لائق، خاصة وأن السائق رجل كبير في السن، في حين رأى آخرون أن الفيديو قد يكون مقتطعا ولا يعكس الصورة الكاملة.

إعلان

وأشار مغردون إلى التناقض بين مضمون مسرحية صبحي التي تناولت موضوعا اجتماعيا وأخلاقيا حول حسن التعامل وإصلاح المجتمع، وتصرفه مع سائقه أمام الجمهور، معتبرين أن الواقعة تعكس "تصرف المشخصاتي".

#محمد_صبحي وهو طالع من المسرح بعد عرض مسرحيته إللي موضوعها إجتماعي أخلاقي عن حسن التعامل وإصلاح المجتمع، ملقاش سائقه جنب السيارة فمسح فيه الأرض وقرر يسوق بنفسه عشان يذل السائق اللي عمره ٦٠ سنة ويخليه يركض وراه مذلول عشان يربيه! صدق اللي سماكم "مشخاصاتية"!

pic.twitter.com/2UCNfT54sb — ABOOD AL-SHOUBAKI (@Abedelshoubaki) December 10, 2025

وأضافوا أن هذه الواقعة تمثل "آخر حلقة من مسرح النفاق القومي" للفنان، الذي كان قبل شهرين يقدم للجمهور دروسا في الفضيلة والأخلاق والإنسانية.

وكتب أحد النشطاء: "محمد صبحي يقدم أقصر فيلم وثائقي عن الطبقية التي يتعامل بها الأغنياء مع البسطاء في مصر".

ولفت مدونون آخرون إلى أن الفنان لم ينتظر حتى انتهاء الفاصل الإعلاني، حيث شتم سائقه وطرده أمام الحضور، مما اضطر السائق إلى الركض خلف السيارة، وعلق بعضهم ساخرين: "الكومبارس الحقيقي ليس السائق، بل أي شخص ما زال يصدّق صبحي".

هذي كانت آخر حلقة من مسرح النفاق القومي للكومبارس المصري محمد صبحي ..🇪🇬 اللي من شهرين كان بيبيع لنا دروس الفضيلة والأخلاق و الإنسانية زي لب السوبر .. اليوم ماقدر ينتظر حتى الفاصل الإعلاني ..

نزل شتم سواقه رجال كبير في السن وطرده قدام الناس، وخلاه يجري ورا العربية كأنه كلب ..… pic.twitter.com/ZWwqvO976V — گـشـگول | KASHAKUL (@K00000001004) December 10, 2025

في المقابل، برر بعض المتابعين موقف صبحي بكونه انفعاليا بعد فترة مرضه الأخيرة، وتكدس الجمهور والمصورين حوله، مما خلق حالة من التوتر والارتباك لحظتها.

وأشاروا إلى أن تصرفه جاء بسرعة لتجنب أي حادث محتمل على الطريق نتيجة تأخر السائق وازدحام المكان.

وفي تطور جديد، نشرت الصحفية المصرية مروة متولي توضيحا وصلها من نجل السائق، مؤكدا أن والده لم يرتكب أي خطأ ناتج عن الإهمال.

وأوضح أن والده، البالغ من العمر 65 عاما، كان قد دخل الحمام لدقائق..، ولم يلحظ خروج صبحي وقال "أبويا غلط لم أعترض لكن لا يستحق ردة الفعل من بعض الأشخاص الذين وصفوه بالإهمال وغيره".

وشدد على أن والده لم يرتكب جرما، بل تعرض لسوء فهم من الجمهور، موضحا أنه عمل لسنوات طويلة كسائق وسبق أن ترك عملا سابقا حين طُلب منه غسل السيارات، معتبرا أن هذا ليس ضمن مهامه، وأضاف: "أبي لا يذل نفسه ولا فعل ذلك في هذا الموقف كما يظن البعض".

مش دفاع على محمد صبحي بس انتم شفته ملابسات الموضوع ؟ ما يمكن السواق تعبه جدا معاه وكرر الموضوع اكتر من مرة بالصدفة حصل الموقف ف اتنرفز علية كلنا جوانا العصبية والهدوء والأول والآخر احنا بشر محمد صبحي قايم من مرض والله اعلم بي#محمد_صبحيpic.twitter.com/9Jd4e1QFe8 — Ahmed Fathy 🇪🇬 (@ahmedfa72107567) December 10, 2025

وذكر آخرون أن الواقعة قد تكون نتيجة تراكم المواقف، حيث أشاروا إلى أن السائق ربما كان مرهقا أو تكرر تأخره أكثر من مرة، مما أدى إلى انفعال صبحي في تلك اللحظة.

إعلان

وأوضحوا أن الجميع معرضون للغضب وفقدان الهدوء أحيانا، مؤكدين أن الفنان قام بالتصرف بعد خروجه من فترة مرضية، وهو ما قد يكون أثر على انفعاله.