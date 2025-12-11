طقس عاصف يخيّم على دول عربية والضباب يعطل مطار بغداد

أغلِق مطار بغداد الدولي ليل الأربعاء إلى الخميس أمام الرحلات الجوية بفعل الضباب الكثيف الذي غطى العاصمة العراقية، في حين أحدثت موجة طقس عاصف، يتوقع استمرارها خلال الأيام المقبلة، تقلّبات مناخية حادة صاحبتها سيول وأمطار رعدية بالمنطقة.

وبعد 12 ساعة من الإغلاق جراء الضباب الكثيف، أعادت السلطات العراقية فتح مطار بغداد الدولي أمام الرحلات.

وأوقفت حركة الإقلاع والهبوط في مطار بغداد الدولي بعد منتصف الليل "نتيجة لسوء الأحوال الجوية وانخفاض مستوى الرؤية"، وفقا لبيان لوزارة النقل أوردته وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وتسببت موجة أمطار غزيرة يشهدها العراق منذ أيام بتدفق سيول لا سيّما في إقليم كردستان في الشمال.

ووجّه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بدعم متضرري السيول في محافظة السليمانية بإقليم كردستان.

وأودت السيول بحياة 3 أشخاص عل الأقل، منهم طفل، بحسب السلطات المحلية، وتسببت بأضرار في بنى تحتية، وانهيار جسر يربط مدينة كركوك ببغداد.

كذلك اضطر مطاران آخران، أحدهما في النجف جنوبي بغداد، والآخر في السليمانية، إلى وقف الرحلات الجوية بسبب سوء الأحوال الجوية.

رغم ذلك، تأمل السلطات في أن تُسهم الأمطار في تعزيز المخزون المائي الذي بلغ أدنى مستوياته منذ ثلاثينيات القرن الماضي جراء مواسم الجفاف المتعاقبة، لا سيما أن العراق يعد في طليعة الدول المتضررة من التغير المناخي.

الطقس يعمّق معاناة غزة

وفي قطاع غزة، توفيت رضيعة اليوم في خان يونس جنوبا جراء البرد في حين أدت الأمطار الغزيرة منذ ساعات فجر أمس الأربعاء، إلى غرق آلاف الخيام التي تؤوي مئات آلاف النازحين، وارتفاع مستوى المياه داخل بعضها إلى أكثر من 40 سم، وسط مخاوف من تفاقم الكارثة الإنسانية.

وتتوقع الأرصاد استمرار تأثير المنخفض القطبي حتى مساء الجمعة، في وقت يحتاج فيه القطاع إلى نحو 300 ألف خيمة ووحدة سكنية مسبقة الصنع بعد دمار واسع خلفه العدوان الإسرائيلي خلال عامين من الإبادة.

تحذيرات بدول المنطقة

من جهتها، حذرت السلطات السعودية من أمطار غزيرة، الأربعاء، تسبب سيولا وصواعق وانعداما في الرؤية بالمنطقة الشرقية ومناطق أخرى.

وتناقلت منصات رسمية ومؤسسات إعلامية مشاهد لسيول في جدة ومكة المكرمة، ما أدى إلى غرق شوارع وتعطل حركة السير، وتأثر بعض الرحلات الجوية.

كما أفادت إدارة الأرصاد الجوية بالبحرين بأن منخفضا جويا يمر بالمنطقة سيؤدي إلى عدم استقرار جوي، مع توقع بدء فرص الأمطار مساء الخميس وازديادها الجمعة والسبت مصحوبة برياح شديدة ورعدية أحيانا.

السعودية | أمطار غزيرة في جدة 🌧️

تصوير محمد السمهوري 📸 المزيد عبر منصة أنت الراصد على تطبيق طقس العرب pic.twitter.com/jTZ6xkV9B7 — طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) December 9, 2025

وفي الكويت، أصدرت إدارة الأرصاد الجوية تنبيها جويا بحدوث أمطار رعدية وضباب.

وتوقعت الأرصاد الجوية العمانية تأثر البلاد بمنخفض جوي السبت والأحد، يجلب سحبا وأمطارا متفرقة قد تكون رعدية على عدد من المحافظات، وفق وكالة الأنباء الرسمية.

وتوقعت أيضا إدارة الأرصاد الجوية في قطر تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي بدءا من يوم الجمعة ما يتسبب في تزايد كميات السحب مع أمطار متفرقة على بعض المناطق قد تكون رعدية أحيانا.

كذلك، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية تنبيها مناخيا، يشير إلى استمرار تقدم السحب الممطرة على مناطق من القاهرة الكبرى مع سقوط أمطار متفاوتة الشدة، واستمرار السحب الرعدية الممطرة على الوجه البحري ومناطق من السواحل الشمالية الشرقية.