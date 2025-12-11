أخبار|الولايات المتحدة الأميركية

أرقام قياسية لمغادرة المهاجرين أميركا وإدارة ترامب تشتري طائرات لترحيلهم

SAN PEDRO SULA, HONDURAS - JANUARY 31: Deported migrants by the US Government walk to the bus upon the flight arrival at Ramon Villeda Morales International Airport on January 31, 2025 in San Pedro Sula, Honduras. Honduras receives 126 migrants in two different flights as part of mass deportation plans by the Trump's administration. People were captured once they got into the US or during the raids conducted by the authorities. (Photo by Jorge Salvador Cabrera/Getty Images)
مهاجرون رحلتهم الحكومة الأميركية يصلون إلى مطار رامون فيليدا موراليس في هندوراس (غيتي)
Published On 11/12/2025
آخر تحديث: 12:13 (توقيت مكة)

تفيد بيانات رسمية، أن أعدادا كبيرة من المهاجرين غير النظاميين غادروا الولايات المتحدة بضغط من سياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب التي اتخذت منحى أكثر تشددا الأربعاء بالإعلان عن بدء شراء أسطول جوي لاستخدامه في تسريع عمليات الترحيل.

وقد وضع ترامب وقف الهجرة غير النظامية على رأس أولوياته أثناء ولايته الثانية، متخذا عددا من الإجراءات التي تهدف إلى تسريع عمليات الترحيل والحد من دخول المهاجرين عبر الحدود.

ووفقا لمنظمة "هيومن رايتس فيرست"، فقد نفذت أكثر من 1700 رحلة ترحيل إلى عشرات الدول منذ عودة ترامب إلى سدة الرئاسة في يناير/كانون الثاني الماضي.

وتقول الإدارة الأميركية، إن أكثر من مليوني مهاجر غير نظامي غادروا البلاد خلال العام الجاري، منهم 1.6 مليون طوعا.

وقبل أيام هبطت طائرة أميركية في العاصمة الفنزويلية كراكاس تقل 172 مهاجرا فنزويليا رحّلتهم الولايات المتحدة.

ووفقا للأرقام الرسمية، ارتفع بذلك عدد الفنزويليين الذين رحّلتهم الولايات المتحدة إلى أكثر من 14 ألفا.

وأفادت السلطات الفنزويلية، أن رحلة المهاجرين المرحلين أمس ضمت 5 أطفال و26 امرأة و141 رجلا.

Venezuela's Foreign Minister Yvan Gil speaks to the media in front of an Eastern Airlines plane carrying Venezuelan migrants repatriated from the US after landing at Simon Bolivar International Airport in Maiquetia, Venezuela, on December 3, 2025.
وصول طائرة تقل مهاجرين فنزويليين رحّلتهم الولايات المتحدة (الفرنسية)

أسطول خاص

في ذات السياق، أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية الأربعاء أنها بصدد شراء أسطول خاص من طائرات بوينغ لاستخدامها في تنفيذ سياسة الرئيس دونالد ترامب لترحيل المهاجرين.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة تريشيا ماكلافلين إن "هذه الطائرات ستمكن إدارة الهجرة والجمارك من العمل بفعالية أكبر، بما فيها استخدام مسارات طيران أكثر كفاءة".

وفي رد على تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست بشأن الصفقة قال تريشيا ماكلافلين "ستوفر هذه المبادرة الجديدة على دافعي الضرائب الأميركيين 279 مليون دولار".

وذكرت الصحيفة الأميركية أن صفقة شراء ست طائرات من طراز بوينغ 737 بقيمة 140 مليون دولار عُقدت مع شركة ديدالوس للطيران التي تأسست أوائل عام 2024، وليس عن طريق الشراء المباشر من صانع الطائرات الأميركي العملاق. من جانبها، امتنعت شركة بوينغ عن التعليق على الصفقة.

epa12576064 Residents confront a Kenner Police Department officer over the department’s collaboration with US Border Patrol after an immigration detention in Kenner, Louisiana, USA, 06 December 2025. About 250 federal Border Patrol agents have been deployed to New Orleans and surrounding areas as part of the Trump administration's ongoing crackdown on undocumented immigration. EPA/OLGA FEDOROVA
عناصر من دوريات الحدود الفدرالية ينتشرون في نيو أورليانز في إطار الحملة على الهجرة غير النظامية (الأوروبية)

طعون ومداهمات

وتضمنت حملة ترامب مداهمات نفذها عناصر وكالة الهجرة والجمارك ما أثار انتقادات واسعة، واستدعى العديد من الطعون القانونية والاحتجاجات في بعض الولايات والمدن التي يديرها الديمقراطيون.

وفي وقت سابق، دعت منظمات حقوقية -منها هيومن رايتس ووتش والاتحاد الأميركي للحريات المدنية- سلطات الهجرة والجمارك الأميركية إلى إنهاء احتجاز المهاجرين في مخيم "إيست مونتانا" الضخم داخل قاعدة فورت بليس العسكرية في إل باسو بولاية تكساس.

جاء ذلك بعد توثيق انتهاكات وصفتها تلك المنظمات بـ"الجسيمة" وتشمل الضرب والعنف الجنسي والتهديد بالترحيل والإهمال الطبي وسوء التغذية والحرمان من الوصول الفعلي إلى المحامين.

المصدر: الفرنسية

