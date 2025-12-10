واشنطن تستضيف مؤتمر "حلفاء إسرائيل" بمشاركة وفود من 30 دولة

انطلقت في العاصمة الأميركية واشنطن أعمال المؤتمر السنوي لمؤسسة حلفاء إسرائيل (IAF)، بمشاركة نواب ومسؤولين حكوميين وزعماء دينيين وخبراء سياسات من أكثر من 30 دولة.

ويستمر المؤتمر، الذي يُعقد بين 9 و11 ديسمبر/كانون الأول، 3 أيام يركز خلالها المشاركون على التعاون التشريعي الدولي، وبحث التحديات العالمية أمام إسرائيل، إلى جانب مناقشة تصاعد معاداة السامية وقضايا الأمن الإقليمي.

وتضم الوفود المشاركة ممثلين من أوروبا وأفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية وأميركا الشمالية، ويعقدون جلسات مغلقة واجتماعات مع مسؤولين أميركيين كبار وأعضاء في الكونغرس.

ومن المقرر أن يتوجه المشاركون لاحقا إلى مبنى الكابيتول لحضور مأدبة غداء وعقد لقاءات. كما يُنتظر أن يلقي رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون كلمة رئيسية، إلى جانب أعضاء لجنة حلفاء إسرائيل في الكونغرس ورؤساء مجموعات مؤسسة حلفاء إسرائيل البرلمانية.

وخلال المؤتمر، ستناقش الجلسات قضايا تصاعد معاداة السامية عالميا، والتهديدات الإقليمية، إلى جانب فرص التعاون الدبلوماسي والاقتصادي مع إسرائيل.

زيارة وتكريم

وفي اليوم التالي، من المقرر أن تزور الوفود البيت الأبيض لحضور جلسة إحاطة ينظمها مكتب الشؤون الدينية حول السياسة الأميركية وحرية الدين والتعاون مع إسرائيل.

وسيختتم المؤتمر بحفل يكرم خلاله الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تقديرا لما تقول المؤسسة إنها "إسهامات لتعزيز أمن إسرائيل ومكانتها الدولية".

وأوضحت المؤسسة أن مؤتمر هذا العام يهدف إلى تسليط الضوء على حجم شبكتها الدولية التي تضم أكثر من 1600 برلماني من 64 دولة.

وقالت مديرة فرع المؤسسة في الولايات المتحدة، جوردانا مكميلان، إن عقد المؤتمر في واشنطن "يوفر فرصة للمشرعين من دول مختلفة للتواصل مباشرة مع أعضاء الكونغرس وبناء تحالفات أقوى وعمل مشترك أكثر تنسيقا".