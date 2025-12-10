مقتل 12 شخصا بحريق في مبنى سكني جنوبي الصين

أسفر حريق اندلع في مبنى سكني بمدينة شانتو في مقاطعة غوانغدونغ جنوب الصين عن مقتل 12 شخصا، وفق ما نقلت وسائل إعلام رسمية الأربعاء عن السلطات المحلية.

واندلع الحريق مساء الثلاثاء في مبنى مكون من 4 طوابق، ويجري تحقيق لتحديد أسباب الحادثة وفقا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

ويأتي هذا الحادث بعد أيام من الحريق الهائل الذي اجتاح مجمع "وانغ فوك كورت" شمال هونغ كونغ يوم 26 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وخلف 156 قتيلا وعشرات المفقودين.

وغالبا ما تشهد الصين حرائق مميتة تعود لأسباب شتى، ففي يناير/كانون الأول الماضي لقي 8 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 15 آخرون جراء حريق اندلع في سوق للخضار بشمال الصين.

وأوضحت قناة التلفزيون الصيني المركزي الرسمي "سي سي تي في" أن الحريق وقع في مدينة تشانغجياكو، وأن المصابين نقلوا إلى المستشفى للعلاج ولا خطر حاليا على حياتهم.

وفي يوليو/تموز قبل ذلك، قتل 16 شخصا على الأقل جراء حريق في مركز تجاري في مدينة تسيغونغ بجنوب غرب البلاد.