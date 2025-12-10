مقاتلتان أميركيتان تقتربان من أجواء فنزويلا بشكل غير مسبوق

حلقت طائرتان مقاتلتان تابعتان للجيش الأميركي فوق خليج فنزويلا -أمس الثلاثاء- في ما يبدو أنه أقرب نقطة تصل إليها الطائرات الحربية الأميركية من المجال الجوي الفنزويلي، منذ بدء حملة الضغط التي أطلقتها إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وأظهرت مواقع تتبع الرحلات الجوية العامة أن طائرتين مقاتلتين من طراز "إف إيه 18" تابعتين للبحرية الأميركية حلقتا فوق الخليج، وهو مسطح مائي تحده فنزويلا ولا يتجاوز عرضه الأقصى نحو 150 ميلا، ومكثتا أكثر من 30 دقيقة فوق المياه.

طلعات تدريبية

وفي تعليقه على الحادثة، أكد مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية أن الطائرتين نفذتا "طلعة تدريبية روتينية" في المنطقة.

وقال المسؤول -الذي تحدث شريطة عدم ذكر اسمه بسبب حساسية العمليات العسكرية- إنه لا يستطيع أن يؤكد إذا كانت الطائرتان مسلحتين، لكنه أوضح أنهما بقيتا ضمن المجال الجوي الدولي طوال الرحلة.

وشبه المسؤول الطلعة التدريبية بتدريبات سابقة هدفت إلى إظهار مدى قدرة الطائرات الأميركية على الوصول، مؤكدا أن هذه الخطوة لم تكن تهدف إلى الاستفزاز.

وكان الجيش الأميركي أرسل في وقت سابق قاذفات "بي 52 ستراتوفورتريس" و"بي 1 لانسر" إلى المنطقة، إلا أن تلك الطائرات حلقت حتى سواحل فنزويلا وعلى امتدادها، من دون أي مؤشرات على أنها اقتربت من أراضي الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية بقدر اقتراب مقاتلات "إف إيه 18" أمس الثلاثاء.