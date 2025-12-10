قوات الاحتلال تعتقل العشرات بالضفة ومستوطنون يقتحمون الأقصى

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرات الفلسطينيين -بينهم أسرى محررون- في مدن وبلدات بالضفة الغربية، بالتزامن مع اقتحام مستوطنين المسجد الأقصى.

وقال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال اعتقلت نحو 30 فلسطينيا -أغلبهم أسرى محرون- خلال دهم وتفتيش منازل في نابلس شمالي الضفة.

وأكد المراسل أن جيش الاحتلال شن حملة دهم واعتقالات طالت نحو 10 فلسطينيين في مدينة سلفيت شمالي الضفة الغربية.

وأفادت محافظة القدس بأن 182 مستوطنا و778 ممن يوصفون بفئة السياح اقتحموا المسجد الأقصى في فترتي الصباح والمساء أمس الثلاثاء.

وأوضحت المحافظة أن المستوطنين اقتحموا المسجد من جهة باب المغاربة وأدوا طقوسا تلمودية والتقطوا صورا وقاموا بجولات استفزازية في باحاته تحت حماية شرطة الاحتلال.

وأفادت مراسلة الجزيرة بأن قوات الاحتلال دهمت منزلا وحققت مع صاحبه في بلدة المغير، وأطلقت قنابل الصوت والغاز قبل انسحابها. وتشهد البلدة اعتداءات متواصلة من جيش الاحتلال والمستوطنين يوميا.

وجنوبي الخليل، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 منازل مأهولة في خربة خلة الفرا غرب يطا، تزامنا مع هجوم مستوطنين من مستوطنة "سوسيا" على منازل المواطنين في تجمع "واد الرخيم" بمسافر يطا، وسط تصاعد الاعتداءات وسياسة التضييق على التجمعات السكانية في المنطقة.

وتشهد الضفة الغربية تصعيدا غير مسبوق في هجمات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين بعد عامين متواصلين من حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة.

واستهدفت الاعتداءات الفلسطينيين وممتلكاتهم ومصادر أرزاقهم، مما أسفر عن استشهاد 1092 فلسطينيا، إضافة إلى نحو 11 ألف مصاب وأكثر من 21 ألف حالة اعتقال، وفق معطيات رسمية.