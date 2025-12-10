لافروف: نقدر جهود ترامب لإنهاء حرب أوكرانيا وسنرد على أي خطوة عدائية

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن تقديره لجهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب في سعيه لوضع حد للصراع في أوكرانيا بالسبل الدبلوماسية.

وأكد لافروف أن لا نية لبلاده في شن حرب على أوروبا، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن موسكو سترد على أي خطوة عدائية.

وقال إن أوروبا لا تملك إمكانات موسكو، مضيفا أن البعض هناك يعترفون باستحالة إلحاق هزيمة إستراتيجية بروسيا.

كما شدد الوزير الروسي على أن بلاده سترد على نشر أي قوات عسكرية أجنبية داخل الأراضي الأوكرانية.

وأشار لافروف إلى أن الرئيس الأميركي لا يسرع في رفع العقوبات عن روسيا بل يزيدها، مؤكدا أن موسكو سترد على أي محاولة للاستيلاء على أصولها في الغرب.

ومن جانب آخر، نقلت وكالة "إنترفاكس" للأنباء عن أمين مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو القول اليوم الأربعاء إن روسيا تنتظر ردا من الولايات المتحدة بشأن مقترحاتها الخاصة بمعاهدة نيو ستارت للحد من الأسلحة النووية.

ويعرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الامتثال طواعية لقيود المعاهدة التي ينتهي أجل العمل بها في فبراير/شباط، شريطة أن تفعل الولايات المتحدة الأمر نفسه.

الموقف الأوكراني

في المقابل، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن إنهاء الحرب في بلاده متوقف على مدى استعداد روسيا لذلك، مؤكدا أنه يعمل بوتيرة كبيرة على جميع مكونات الخطة المحتملة لإنهاء الحرب.

وأضاف أنهم عملوا على المكونات الأوكرانية والأوروبية من الخطة بالفعل، وأنهم مستعدون لتقديم الخطة للشركاء الأميركيين.

وأعلن زيلينسكي أنه سيرسل ما قال إنها وثائق مُنقحة بشأن السلام إلى الولايات المتحدة قريبا.

من جانبه، قال الرئيس الأميركي، لموقع "بوليتيكو"، إنه لم تجر انتخابات في أوكرانيا منذ وقت طويل، وإنهم يتحدثون كثيرا عن الديمقراطية، لكن الأمور وصلت إلى حد لم تعد فيه ديمقراطية.

وأضاف ترامب أن القادة الأوروبيين يتحدثون كثيرا، لكنهم لا ينجزون شيئا، مشيرا إلى أن الحرب في أوكرانيا تستمر بلا نهاية.