قوات كينية إضافية لتعزيز مهمة هاييتي الدولية

فرقة من ضباط الشرطة الكينية في مطار بورت أوبرانس في هاييتي (رويترز)
Published On 10/12/2025
آخر تحديث: 15:13 (توقيت مكة)

أعلنت الحكومة الكينية، الثلاثاء، عن إرسال دفعة جديدة تضم 230 من عناصر الشرطة إلى هاييتي، في إطار المهمة الأمنية الدولية ضمن قوة قمع العصابات الهادفة إلى استعادة الاستقرار في البلد الكاريبي المضطرب. وتُعد هذه المجموعة الخامسة التي تنشرها نيروبي منذ توليها قيادة القوة متعددة الجنسيات العام الماضي.

ووصلت القوة الجديدة إلى العاصمة بورت أوبرنس مساء الاثنين، حيث جرى استقبالها في مطار توسان لوفرتور الدولي.

Kenyan police officers line up after disembarking in Haiti to join an expanded multinational force with a mandate to fight gangs, at Toussaint Louverture International Airport, in Port-au-Prince, Haiti December 8, 2025. REUTERS/Jean Feguens Regala
أفراد من الشرطة الكينية بعد نزولهم في هاييتي للانضمام إلى قوة متعددة الجنسيات (رويترز)

وقال قائد قوة قمع العصابات الجنرال غودفري أوتونغي إن هذه الخطوة تؤكد التزام بلاده طويل الأمد تجاه هاييتي.

وأضاف "ستقف كينيا إلى جانب هاييتي ما دام الأمر يتطلب ذلك، حتى يسود السلام".

وتأتي هذه التعزيزات بعد توسيع تفويض القوة في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لتشمل صلاحيات إضافية مثل إعادة فتح الطرق وتأمين الممرات الإنسانية، والقبض على مشتبه بهم ودعم جهود الشرطة الوطنية الهاييتية التي تواجه صعوبات في السيطرة على الجماعات المسلحة المهيمنة على أجزاء واسعة من العاصمة.

Police patrol an intersection in Port-au-Prince, Haiti, Wednesday, Oct. 1, 2025. (AP Photo/Patrice Noel)
دورية للشرطة عند أحد التقاطعات في بورت أوبرنس، هاييتي، الأربعاء 1 أكتوبر/تشرين الأول 2025 (أسوشيتد برس)

وقد رحّب رئيس المجلس الرئاسي الانتقالي في هاييتي فرانك لوران سان سير بوصول القوة الكينية، واعتبرها دعما حاسما للانتخابات المتوقع تنظيمها في 2026، في وقت تتواصل فيه أعمال العنف التي تعطل الخدمات الأساسية وتدفع آلاف السكان إلى النزوح.

من جانبها، أكدت نيروبي أن دفعات أخرى من قواتها ستلتحق بالمهمة خلال الأسابيع المقبلة، ضمن خطة انتشار مرحلية منسقة مع الأمم المتحدة وشركاء دوليين.

ورغم التحديات القانونية والسياسية التي واجهتها الحكومة الكينية داخليا، فإنها تواصل قيادة هذه المهمة منذ عام 2024.

المصدر: الجزيرة + وكالات

