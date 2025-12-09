كوريا الجنوبية تنشر مقاتلات ردا على تدريبات جوية روسية صينية

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، نشر طائرات مقاتلة "استعدادا لأي طارئ" بعد دخول 7 طائرات روسية وطائرتين صينيتين منطقة الدفاع الجوي.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في سول في بيان إن الطائرات الروسية والصينية دخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي الكورية حوالي العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي (1:00 بتوقيت غرينتش) علما أنها لم تخرق مجالها الجوي.

وأوضح الجيش الكوري الجنوبي أنه أمر بنشر "طائرات مقاتلة لاتخاذ تدابير تكتيكية تحسّبا لأي طارئ".

ومنطقة تحديد الدفاع الجوي أكبر من المجال الجوي، وتسيطر عليها دولة ما لأسباب أمنية، على الرغم من أن المفهوم غير محدد في أي معاهدة دولية.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية عن الجيش قوله إن الطائرات الصينية والروسية "رُصدت قبل أن تدخل المنطقة وتخرج منها عدة مرات، إلى أن غادرتها نهائيا بعد ساعة".

وفي وقت لاحق، أكدت وزارة الدفاع الصينية أنها أجرت تدريبات مع الجيش الروسي وفقا "لخطط التعاون السنوية".

وأشارت الوزارة إلى أن التدريبات جرت الثلاثاء فوق بحر شرق الصين والمحيط الهادئ، واصفة المناورات بأنها "الدورية الجوية الاستراتيجية المشتركة العاشرة".

بدورها قالت وزارة الدفاع الروسية إن التدريبات استمرت 8 ساعات وإن بعض المقاتلات الأجنبية تعقبت الطائرات الروسية والصينية، مضيفة أنه في مراحل معينة من المسار، "تبعت طائرات مقاتلة من دول أجنبية القاذفات الإستراتيجية".