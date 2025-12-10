أخبار|كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية تنشر مقاتلات ردا على تدريبات جوية روسية صينية

UNDISCLOSED LOCATION, SOUTH KOREA - MARCH 19: In this handout image released by the South Korean Defense Ministry, two US Air Force B-1B bombers (C) flying over South Korea with South Korean Air Force F-35A fighter jets during a combined air drill on March 19, 2023 at an undisclosed location in South Korea. U.S. B-1B strategic bomber returned to South Korea for combined exercises as North Korea fired yet another ballistic missile into the East Sea, according to the defense ministry. (Photo by South Korean Defense Ministry via Getty Images)
طائرات لسلاح الجو الكوري الجنوبي في مناورات مع مقاتلات أميركية (غيتي- أرشيف)
Published On 10/12/2025
آخر تحديث: 00:47 (توقيت مكة)

أعلنت كوريا الجنوبية، الثلاثاء، نشر طائرات مقاتلة "استعدادا لأي طارئ" بعد دخول 7 طائرات روسية وطائرتين صينيتين منطقة الدفاع الجوي.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في سول -في بيان- إن الطائرات الروسية والصينية دخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي الكورية حوالي العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي (1:00 بتوقيت غرينتش) علما أنها لم تخرق مجالها الجوي.

وأوضح الجيش الكوري الجنوبي أنه أمر بنشر "طائرات مقاتلة لاتخاذ تدابير تكتيكية تحسّبا لأي طارئ".

ومنطقة تحديد الدفاع الجوي أكبر من المجال الجوي، وتسيطر عليها دولة ما لأسباب أمنية، على الرغم من أن المفهوم غير محدد في أي معاهدة دولية.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية عن الجيش قوله إن الطائرات الصينية والروسية "رُصدت قبل أن تدخل المنطقة وتخرج منها عدة مرات، إلى أن غادرتها نهائيا بعد ساعة".

وفي وقت لاحق، أكدت وزارة الدفاع الصينية أنها أجرت تدريبات مع الجيش الروسي وفقا "لخطط التعاون السنوية".

وأشارت الوزارة إلى أن التدريبات جرت الثلاثاء فوق بحر شرق الصين والمحيط الهادي، واصفة المناورات بأنها "الدورية الجوية الإستراتيجية المشتركة العاشرة".

بدورها، قالت وزارة الدفاع الروسية إن التدريبات استمرت 8 ساعات، وإن بعض المقاتلات الأجنبية تعقبت الطائرات الروسية والصينية، مضيفة أنه في مراحل معينة من المسار، "تبعت طائرات مقاتلة من دول أجنبية القاذفات الإستراتيجية".

المصدر: الفرنسية

