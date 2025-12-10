مقتل طالبين في إطلاق نار وطعن بولايتين أميركيتين

قُتل طالبان وأصيب آخران بجروح في ولايتي كنتاكي ونورث كارولينا الأميركيتين جراء حادث إطلاق نار وعملية طعن وقعتا في جامعة ومدرسة ثانوية، وفق سلطات الولايتين.

وقالت مصادر في الشرطة الأميركية إن شخصا قتل وأصيب آخر بجروح خطيرة أمس الثلاثاء جراء إطلاق نار بجامعة ولاية كنتاكي الأميركية، مشيرة إلى أنها احتجزت شخصا يُشتبه في أنه المهاجم.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن متحدث باسم الجامعة أن المشتبه فيه لم يكن طالبا، لكنّ القتيل والمصاب طالبان، وأن إطلاق النار وقع خارج السكن الجامعي.

من جانبها، أكدت سلطات الولاية أن الشرطة المحلية ومسؤولي المقاطعة أمّنوا الحرم الجامعي بعد فترة وجيزة من ورود تقارير عن إطلاق النار.

وفي حادث آخر، أعلنت السلطات في ولاية نورث كارولينا عن مقتل طالب وإصابة آخر في حادث طعن بمدرسة ثانوية وسط الولاية أمس الثلاثاء.

وقال بوبي كيمبرو قائد شرطة مقاطعة فورسيث إن الضباط في مدرسة "نورث فورسيث" الثانوية بمدينة وينستون-سالم طلبوا تعزيزات للتعامل مع الحادث.

وأكد مسؤول بالمدرسة التي شهدت حادث الطعن، في رسالة إلكترونية إلى العائلات والموظفين، أن طالبا لقي مصرعه في حين أصيب آخر.

ورفض المسؤول تلقي أسئلة خلال مؤتمر صحفي عقده بهذا الشأن، مشيرا إلى أن التحقيق لا يزال جاريا، ولن يعلن عن أي معلومات بشأن تهم محتملة تتعلق بالحادث.

وتشهد الولايات المتحدة حوادث متكررة من إطلاق النار العشوائي في ظل انتشار الأسلحة النارية، وتحصد تلك الحوادث مئات الأرواح سنويا في مختلف الولايات.