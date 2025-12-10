عاجل,
أخبار

عاجل | وكالة تسنيم الإيرانية: مقتل 3 عناصر من الحرس الثوري في اشتباك مع مسلحين في المناطق الحدودية جنوب شرقي البلاد

Published On 10/12/2025
|
آخر تحديث: 14:58 (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

