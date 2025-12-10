اليونيفيل تعلن تعرضها لإطلاق نار من قبل الجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان

أعلنت قوات حفظ السلام التابعة للأم المتحدة في لبنان (اليونيفيل) أن جنودها تعرضوا لإطلاق نار بالأمس من قبل الجيش الإسرائيلي قرب منطقة سرده جنوبي لبنان.

وأوضحت اليونيفيل، في بيان، تعرض جنود حفظ السلام الذين كانوا يقومون بدورية على طول الخط الأزرق لإطلاق نار من قبل الجيش الإسرائيلي في دبابة من طراز ميركافا.

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي أطلق دفعة واحدة من 10 رشقات من أسلحة رشاشة فوق الدورية، تلتها 4 دفعات أخرى من 10 رشقات بالقرب منها.

وأكدت أن الهجوم الإسرائيلي على قواتها أو بالقرب منها انتهاك خطير للقرار 1701.

وصدر القرار 1701 عن مجلس الأمن الدولي يوم 11 أغسطس/آب 2006، بهدف إنهاء الحرب بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان بعد 34 يوما من الصراع، ويتضمن بنودا تهدف إلى حفظ الأمن والسلام وإيقاف إطلاق النار.

وقد دعا القرار إلى وقف كامل للعمليات العسكرية، وطالب حزب الله بوقف هجماته ضد إسرائيل مقابل سحبها قواتها من جنوب لبنان.

كما نص على نشر الجيش اللبناني في الجنوب بالتعاون مع قوات حفظ السلام المؤقتة التابعة للأمم المتحدة (يونيفيل)، مع إنشاء منطقة خالية من الأسلحة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني.