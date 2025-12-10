19 قتيلا وإصابات خطيرة إثر انهيار مبنيين بالمغرب

أعلنت السلطات المغربية مقتل 19 شخصا وإصابة 16 بجروح متفاوتة الخطورة إثر انهيار مبنيين سكنيين متجاورين في مدينة فاس.

وأفادت السلطات المحلية في مدينة فاس بأن الحادث وقع فجر اليوم الأربعاء بحي المستقبل في المنطقة الحضرية المسيرة وفقا لوكالة الأنباء المغربية الرسمية.

وأوضحت السلطات أن المبنيين، اللذين يتكون كل منهما من 4 طوابق وتقطنهما 8 أسر، انهارا بشكل مفاجئ، مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا تحت الركام.

وفور وقوع الحادث، هرعت السلطات المحلية والأجهزة الأمنية وفرق الوقاية المدنية إلى عين المكان، حيث بدأت عمليات بحث وإنقاذ واسعة استمرت لساعات، شملت تأمين محيط الانهيار وإجلاء سكان المنازل المجاورة اتخاذا لإجراءات احترازية خشية وقوع انهيارات إضافية.

وقالت السلطات إن المصابين نُقلوا إلى المركز الاستشفائي الجامعي بفاس لتلقي الفحوصات والعلاجات الضرورية، بينما لا تزال فرق الإنقاذ تواصل جهودها للبحث عن ناجين محتملين تحت الأنقاض حتى اللحظة.

وفتحت السلطات تحقيقا لتحديد أسباب انهيار المبنيين، في حادث وصفته الجهات الرسمية بـ"المأساوي".