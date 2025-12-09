صحيفة روسية: لماذا لم يدرس زيلينسكي خطة ترامب بعد؟

تناول تقرير لصحيفة "غازيتا" الروسية حالة التوتر والانتقادات المتصاعدة حول ما قيل عن تأخر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الاطلاع على خطة التسوية التي اقترحتها واشنطن، وما ترتب على ذلك من ردود فعل أميركية وروسية وأوكرانية رسمية.

وقال مُعد التقرير الكاتب أوليغ إغناتوفيتش إن زيلينسكي لم يطّلع على آخر المقترحات المتعلقة بتسوية النزاع مع روسيا، "خوفا من احتمالات التجسس"، نظرا إلى أن الاطلاع سيكون بالهاتف، حسب ما أفادت به وسائل إعلام أوكرانية.

وبدلا من ذلك، يعتزم زيلينسكي الاطلاع شخصيا، خلال زيارته المرتقبة إلى لندن، على تقرير رئيس وفده في المفاوضات، رستم عمروف.

خيبة أمل ترامب واتهامات

وفي الوقت نفسه، يقول التقرير إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعرب عن خيبة أمله من بطء زيلينسكي، في حين وجّه نواب في البرلمان الأوكراني اتهامات له بـ"التباطؤ" في مسار السلام.

وأكد الكاتب أن زيلينسكي لم يطلع بعد على التعديلات التي أُدخلت بعد مفاوضات الثاني من ديسمبر/كانون الأول بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومبعوثي الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، كما أنه لا يعلم ما تم التوصل إليه خلال لقاء وفدي أوكرانيا والولايات المتحدة في فلوريدا الأسبوع الماضي.

وحسب مصدر بوكالة "آر بي كيه أوكرانيا"، فلا تزال الوثيقة تحتوي على قضايا معقدة تحتاج إلى مزيد من الدراسة، ويجري العمل حاليا على عدة مشاريع لخطة السلام في وقت واحد.

المتحدث باسم الكرملين:

اللقاء الذي جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف تضمّن عملا معمقا، شكّل أساسا لمناقشات لاحقة في فلوريدا

روسيا راضية

ويضيف الكاتب أن ترامب أبدى استياء واضحا من عدم اطلاع زيلينسكي على النسخة المحدثة من خطة التسوية، قائلا إن موقف الرئيس الأوكراني أشعر ترامب بالخيبة.

وأوضح ترامب: "أشعر ببعض خيبة الأمل، لأن زيلينسكي لم يطّلع بعد على المقترح المتعلق بالسلام.. علمت بذلك قبل ساعات قليلة.. فريقه يرى أن الخطة مناسبة، أما هو فلا، بينما روسيا راضية عن الطرح الأميركي".

وفي المقابل، يقول الكاتب إغناتوفيتش إن رئيس لجنة الشؤون الخارجية والعلاقات البرلمانية في البرلمان الأوكراني ميريزكو أولكسندر عبّر عن استغرابه من تصريحات ترامب، مؤكدا أن زيلينسكي "يطلع على جميع الوثائق، لا سيما ذات الأهمية البالغة"، في محاولة لنفي ما قاله الرئيس الأميركي.

انتقادات حادة

على الجانب الآخر، وجّه عضو البرلمان الأوكراني أليكسي غونتشارينكو انتقادات حادة لزيلينسكي، معتبرا أنه يواصل إزعاج الحليف الرئيسي لكييف، الذي أصبحت أوكرانيا تعتمد عليه اعتمادا كاملا.

ووصف غونتشارينكو -وفقا لتقرير صحيفة غازيتا- تصرفات زيلينسكي بأنها "غير ملائمة في إطار السعي إلى تحقيق السلام"، مرجحا أن زيلينسكي يتعمّد كسب الوقت. وكان عضو البرلمان رومان كوستنكو قد دعا -بدوره- القيادة الأوكرانية إلى إطالة المفاوضات بالطريقة نفسها.

وفي موسكو، علّق المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قائلا إن روسيا لا تملك تفسيرا لاختلاف المواقف بين كييف وواشنطن، لكنه شدد على أن الأطراف باتت تدرك ضرورة استمرار العمل الدبلوماسي بعيدا عن الضجيج الإعلامي.

وذكّر بيسكوف بأن اللقاء الذي جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف تضمّن عملا معمقا، شكّل أساسا لمناقشات لاحقة في فلوريدا.

تسوية طويلة الأمد

من جهته، أكد يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي أن المباحثات الجارية بين موسكو وواشنطن تركز على التوصل إلى تسوية طويلة الأمد للنزاع الأوكراني، لا على مجرد هدنة مؤقتة.

وأشار أوشاكوف إلى أن اجتماع الثاني من الشهر الجاري أسفر عن تقارب أوضح في فهم مواقف الطرفين، وأن الجهود الحالية تنصبّ على معالجة النقاط الخلافية المعقدة.

أما بخصوص الجولة اللاحقة من المحادثات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، فقد اكتفى رئيس الوفد الأوكراني في المفاوضات رستم عمروف بالقول إن الوفد اطّلع على تفاصيل لقاء المبعوثين الأميركيين بالرئيس بوتين، وتسلم مسودات محدثة للمقترحات المطروحة للتسوية، تمهيدا لعرضها على زيلينسكي.