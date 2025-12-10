أخبار|سوريا

سوريا تطالب بوقف خروقات إسرائيل وساعر يستبعد اتفاقا قريبا

PARIS, FRANCE - MAY 07: Syria's caretaker Foreign Minister Asaad al-Shaibani reacts to media before attending a meeting at the Elysee Palace on May 07, 2025 in Paris, France. French President Emmanuel Macron is hosting Syria's interim president Ahmed al-Sharaa, marking al-Sharaa's first visit to a European country as leader of the transitional government, following the fall of the Assad regime in December. The pair are expected to discuss efforts to bolster ties between the two countries, as well as security concerns over Israel's increased military operations in Syria. According to human rights groups, hundreds of people have been killed in sectarian violence in Syria since Macron extended the meeting invitation in February, despite al-Sharaa's pledge to protect minority groups. (Photo by Tom Nicholson/Getty Images)
الشيباني أكد أن سوريا لن تكون منطلقا لأي تهديد لدول الجوار (غيتي)
Published On 10/12/2025
آخر تحديث: 22:37 (توقيت مكة)

حذر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني اليوم الأربعاء من "التحدي الخطير" الذي تمثله الاعتداءات الإسرائيلية، وأكد أن احترام سيادة سوريا هو المدخل لبناء السلام معها، في حين استبعدت إسرائيل توقيع اتفاق أمني مع سوريا.

وشدد الشيباني، خلال لقائه بسفراء دول أجنبية في دمشق، على أنه "لا يمكن إغفال الاعتداءات الإسرائيلية والانتهاكات المتكررة للأراضي السورية"، مؤكدا أن سوريا "لن تكون منطلقا لأي تهديد لدول الجوار".

وطالب الوزير السوري السفراء المعتمدين في دمشق بدعوة دولهم إلى استخدام الطرق الدبلوماسية والقانونية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية.

يأتي هذا، في حين ذكرت قناة الإخبارية السورية، أن دورية تابعة للجيش الإسرائيلي اعتقلت شابا في قرية المشيدة بريف القنيطرة خلال توغلها في المنطقة.

في المقابل، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن إسرائيل "أبعد ما تكون" عن اتفاق أمني مع سوريا، مشيرا إلى اتساع الفجوة بين الجانبين.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن تل أبيب لن تتعجل الانسحاب من جبل الشيخ في سوريا، معتبرا الموقع "إستراتيجيا" لأمن إسرائيل.

يأتي هذا التصعيد وسط تطورات إقليمية أوسع، حيث أفاد قائد القيادة الوسطى الأميركية بأن التعاون مع سوريا كشريك "لا غنى عنه" لمواجهة تهديدات تنظيم الدولة الإسلامية.

كما ينتظر الكونغرس الأميركي تصويتا مرتقبا على إلغاء "قانون قيصر"، الذي يفرض عقوبات على سوريا، تمهيدا لرفعها جزئيا، وهذا قد يفتح أبوابا لتحسين العلاقات الدولية مع دمشق.

المصدر: الجزيرة

