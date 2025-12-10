أخبار|اليابان

دوريات عسكرية صينية روسية متزايدة حول اليابان تثير قلق طوكيو

A Russian fighter jet SU-27 flies over the sea off the Japanese northern island of Hokkaido, in this handout photo taken February 7, 2013 by Japan Air Self-Defence Force and released by the Joint Staff Office of the Defense Ministry of Japan. Two Russian fighter jets briefly entered Japan's air space near disputed islands and the northern island of Hokkaido on Thursday, prompting Japan to scramble combat fighters and lodge a protest, Japan's Foreign Ministry said. REUTERS/Joint Staff Office of the Defense Ministry of Japan/Handout (JAPAN - Tags: POLITICS MILITARY) ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. IT IS DISTRIBUTED, EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS
صورة التقطها الجيش الياباني في وقت سابق لمقاتلة روسية تحلّق فوق البحر قبالة جزيرة هوكايدو اليابانية (رويترز)
Published On 10/12/2025
|
آخر تحديث: 08:54 (توقيت مكة)

حفظ

قالت وزارة الدفاع اليابانية إنها أرسلت طائرات لمراقبة القوات الجوية الروسية والصينية التي تسير دوريات مشتركة حول اليابان، وسط تصاعد التوتر بين طوكيو وبكين.

وجاء في بيان نشرته الوزارة -مساء أمس الثلاثاء- أن قاذفتين إستراتيجيتين روسيتين من طراز "تو-95" بقدرات نووية حلقتا من بحر اليابان باتجاه بحر شرق الصين للالتقاء مع قاذفات صينية، والاشتراك معها في رحلة طويلة في المحيط الهادي.

ووفق البيان، فقد انضمت 4 طائرات مقاتلة صينية إلى القاذفتين الروسيتين خلال تحليقهما ذهابا وإيابا بين جزيرتي أوكيناوا ومياكو اليابانيتين. كما رصدت الوزارة أيضا نشاطا متزامنا للقوات الجوية الروسية في بحر اليابان، يتألف من طائرة إنذار مبكر وطائرتين مقاتلتين.

يُذكر أن مضيق مياكو الواقع بين جزيرتي أوكيناوا ومياكو يُصنف مياها دولية.

وقال وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي -في منشور على موقع إكس– اليوم الأربعاء إن العمليات الروسية والصينية المشتركة "تهدف بوضوح إلى استعراض القوة ضد أمتنا، وهو ما يشكل مصدر قلق بالغ لأمننا القومي".

ونقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع أن التحليق الروسي الصيني المشترك بالقرب من اليابان استمر 8 ساعات.

من جانبها، قالت كوريا الجنوبية أيضا إن 7 طائرات روسية وطائرتين صينيتين دخلت منطقة دفاعها الجوي. وكانت اليابان ذكرت يوم الأحد أن طائرات مقاتلة صينية أطلقتها حاملة طائرات صينية استهدفت بالرادار طائرات عسكرية يابانية في اليوم السابق، وهي رواية اعترضت عليها بكين.

وتأتي التحركات العسكرية المتزايدة لبكين بالقرب من اليابان في أعقاب تعليق رئيسة الوزراء الياباني ساناي تاكايتشي الشهر الماضي بأن طوكيو يمكن أن ترد على أي عمل عسكري صيني ضد تايوان يهدد أمن اليابان أيضا.

وعززت الصين وروسيا التعاون العسكري في السنوات القليلة الماضية في أماكن أخرى، حيث أجرتا عمليات مشتركة مثل التدريب المضاد للصواريخ على الأراضي الروسية والتدريبات البحرية بالذخيرة الحية في بحر جنوب الصين.

المصدر: رويترز

