تقلبات جوية حادة بالمنطقة.. قتلى بالعراق والسعودية تحذّر من فيضانات وصواعق

تشهد مناطق واسعة من عدد من الدول العربية تقلبات جوية حادة تسببت في فيضانات وسيول جارفة وأضرار مادية وبشرية، وسط تحذيرات رسمية من استمرار الأحوال الجوية المضطربة خلال الساعات المقبلة.

ففي العراق أصدر رئيس الحكومة العراقية والقائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني سلسلة من التوجيهات العاجلة لإنقاذ المواطنين في المحافظات التي اجتاحتها السيول، خاصة كركوك وصلاح الدين وأربيل والسليمانية ومناطق أخرى.

كما أمر السوداني بالشروع بفتح الطرق وترميم بعض الجسور المتضررة وتوفير كل ما من شأنه تسهيل حركة المواطنين في المناطق المتضررة جراء السيول.

وتعيش مناطق متفرقة من العراق، خاصة في محافظات إقليم كردستان والمحافظات الغربية، موجة أمطار غزيرة رافقتها فيضانات سيول جارفة أوقعت في حصيلة أولية 3 قتلى بينهم طالبة فضلا عن إصابة 7 آخرين.

وحسب بيانات لهيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزلي العراقية، ستستمر هذه الموجة حتى يوم غد الخميس.

تحذير وتأثيرات

وفي السعودية، حذرت السلطات من أمطار غزيرة تتواصل حتى الخميس، مسببة سيولا وانعداما في الرؤية وتساقط برد وصواعق، خصوصا في المنطقة الشرقية التي شهدت أيضا ضبابا كثيفا أدى إلى تدني مستوى الرؤية.

وفي الوقت نفسه، تأثرت منطقة حائل بهبوب رياح قوية على الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.

من جانبها، نقلت حسابات سعودية بينها رسمية، مثل قناة الإخبارية، لقطات تظهر الأمطار الغزيرة وقد تسببت في فيضانات في مناطق عدة بالمملكة.

وفي مكة المكرمة غرب المملكة، أظهرت مشاهد مصورة تناقلتها وسائل إعلام محلية وناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي رياحا عاتية وأمطارا غزيرة، في حين أثرت العاصفة المطرية أيضا على الرحلات الجوية، حيث نصح مطار الملك عبد العزيز الثلاثاء في بيان "بالتحقق من مواعيد الرحلات، نظرا لتقلبات الطقس".

تقلبات وتحذير

وبالإضافة إلى السعودية، تشهد دول عربية أخرى، بينها فلسطين والكويت وقطر وسوريا ولبنان ومصر، تقلبات جوية متفاوتة بينها أمطار غزيرة وجريان سيول وتساقط برد وتكوّن ضباب.

إعلان

وقد حذرت بلدية غزة -اليوم الأربعاء- من مخاطر كبيرة تهدد حياة السكان والنازحين الفلسطينيين في المدينة مع انخفاض قدرة تصريف مياه الأمطار بنسبة 80%، وتدمير أكثر من 90% من مضخات المياه بفعل حرب الإبادة الإسرائيلية.

وقال متحدث بلدية غزة حسني مهنا لوكالة الأناضول إن المنخفض الجوي الذي يضرب المنطقة يأتي في ظرف بالغ القسوة، حيث تعاني البنية التحتية من انهيار واسع، خاصة بعد تدمير 7 من أصل 8 مضخات رئيسية لتصريف مياه الصرف الصحي، مما رفع نسبة العطل إلى 90% في منظومة الضخ.