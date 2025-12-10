تحطم طائرة شحن عسكرية بالسودان ومقتل طاقمها

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدرين عسكرين في السودان أن طائرة شحن عسكرية تحطمت أمس الثلاثاء في أثناء محاولتها الهبوط في قاعدة جوية شرقي البلاد، مما أسفر عن مقتل جميع أفراد طاقمها.

وقال مصدر عسكري -تحدث شرط عدم الكشف عن هويته، لأنه غير مخول بالتحدث لوسائل الإعلام- إن "عطلا فنيا تسبب في تحطم طائرة شحن تتبع للجيش من طراز إليوشن في أثناء محاولتها الهبوط في قاعدة دقنه الجوية" في مدينة بورتسودان.

وأفاد مصدر عسكري آخر بـ"مقتل جميع طاقم الطائرة من طراز إليوشن 76″.

ولم يصدر الجيش السوداني أي تصريح رسمي بشأن الحادث، ولم يُعرف بعد عدد الأفراد الذين كانوا على متن الطائرة العسكرية.

ولطالما كانت طائرة الشحن إليوشن-76، المصممة في الاتحاد السوفياتي، تمثل العمود الفقري للجيش وتستخدم لنقل الإمدادات والأفراد عبر خطوط المواجهة.

ويأتي هذا الحادث في حين يعاني السودان إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وأسفرت الحرب المتواصلة منذ أبريل/نيسان 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع عن مقتل عشرات الآلاف، ودفعت نحو 12 مليونا إلى النزوح داخل البلاد أو اللجوء إلى خارجها، وأدت إلى تدمير البنية التحتية.