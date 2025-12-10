أخبار|تجويع غزة|فلسطين

بالصور.. خيام تغرق وأطفال دون مأوى في غزة

GAZA CITY, GAZA - DECEMBER 11: Palestinians struggle with flooding after heavy rain hits the Abu Marhil Camp in the Az-Zaytun neighborhood in Gaza City, Gaza on December 11, 2025. Conditions for displaced residents whose homes were destroyed in Israeli attacks, worsening as they continue to struggle not only with the devastation of the conflict but also with the deteriorating weather conditions. ( Hamza Z. H. Qraiqea - Anadolu Agency )
فلسطينيون يكافحون وسط فيضانات أغرقت مخيم "أبو مرحل" في حي الزيتون بمدينة غزة (الأناضول)
Published On 10/12/2025
|
آخر تحديث: 14:51 (توقيت مكة)

حفظ

غرقت آلاف الخيام في مختلف مناطق قطاع غزة بعد أن ضرب المنطقة منخفض جوي قطبي، محوّلا مخيمات النزوح إلى مستنقعات من الطين والمياه الراكدة، وسط غياب شبه كامل للمساعدات الإنسانية والبنى التحتية القادرة على مواجهة الظروف الجوية القاسية.

GAZA CITY, GAZA - DECEMBER 11: Palestinians struggle with flooding after heavy rain hits the Abu Marhil Camp in the Az-Zaytun neighborhood in Gaza City, Gaza on December 11, 2025. Conditions for displaced residents whose homes were destroyed in Israeli attacks, worsening as they continue to struggle not only with the devastation of the conflict but also with the deteriorating weather conditions. ( Hamza Z. H. Qraiqea - Anadolu Agency )
أمطار غزيرة تغرق مخيما في حي الزيتون وتحوّل مساحات واسعة منه إلى مستنقعات طينية (الأناضول)
GAZA CITY, GAZA - DECEMBER 11: Palestinians struggle with flooding after heavy rain hits the Abu Marhil Camp in the Az-Zaytun neighborhood in Gaza City, Gaza on December 11, 2025. Conditions for displaced residents whose homes were destroyed in Israeli attacks, worsening as they continue to struggle not only with the devastation of the conflict but also with the deteriorating weather conditions. ( Hamza Z. H. Qraiqea - Anadolu Agency )
خيام ممزقة وغير عازلة تفشل في حماية السكان من مياه الأمطار والبرد القارس في قطاع غزة (الأناضول)
GAZA CITY, GAZA - DECEMBER 11: Palestinians struggle with flooding after heavy rain hits the Abu Marhil Camp in the Az-Zaytun neighborhood in Gaza City, Gaza on December 11, 2025. Conditions for displaced residents whose homes were destroyed in Israeli attacks, worsening as they continue to struggle not only with the devastation of the conflict but also with the deteriorating weather conditions. ( Hamza Z. H. Qraiqea - Anadolu Agency )
عائلة نازحة محاصرة بالمياه تحاول حماية ما تبقى من حاجياتها بعد تسرب الأمطار إلى داخل خيام قطاع غزة (الأناضول)

وتسببت الأمطار الغزيرة خلال الساعات الماضية في إغراق مراكز إيواء عشوائية يعيش فيها مئات آلاف الفلسطينيين منذ أكثر من عام، بعدما دمّرت الحرب الإسرائيلية منازلهم ومنشآتهم المدنية، في وقت ترتفع فيه المناشدات بإدخال الوقود والخيام العازلة والمواد الإغاثية الضرورية لتفادي كارثة جديدة تهدد الأطفال وكبار السن والمرضى.

GAZA CITY, GAZA - DECEMBER 11: Palestinians struggle with flooding after heavy rain hits the Abu Marhil Camp in the Az-Zaytun neighborhood in Gaza City, Gaza on December 11, 2025. Conditions for displaced residents whose homes were destroyed in Israeli attacks, worsening as they continue to struggle not only with the devastation of the conflict but also with the deteriorating weather conditions. ( Hamza Z. H. Qraiqea - Anadolu Agency )
الأطفال النازحون في غزة يكافحون ظروف الشتاء القاسية وسط نقص المأوى والغذاء والمساعدات الإنسانية (الأناضول)
GAZA CITY, GAZA - DECEMBER 11: Palestinians struggle with flooding after heavy rain hits the Abu Marhil Camp in the Az-Zaytun neighborhood in Gaza City, Gaza on December 11, 2025. Conditions for displaced residents whose homes were destroyed in Israeli attacks, worsening as they continue to struggle not only with the devastation of the conflict but also with the deteriorating weather conditions. ( Hamza Z. H. Qraiqea - Anadolu Agency )
ملامح الإرهاق والقلق تبدو واضحة على وجوه الأطفال الذين يعيشون ظروفا قاسية داخل القطاع (الأناضول)
GAZA CITY, GAZA - DECEMBER 11: Palestinians struggle with flooding after heavy rain hits the Abu Marhil Camp in the Az-Zaytun neighborhood in Gaza City, Gaza on December 11, 2025. Conditions for displaced residents whose homes were destroyed in Israeli attacks, worsening as they continue to struggle not only with the devastation of the conflict but also with the deteriorating weather conditions. ( Hamza Z. H. Qraiqea - Anadolu Agency )
فلسطينيون يكافحون لإنقاذ خيامهم يدويا وسط تراكم المياه خوفا من انهيارها (الأناضول)

وتُظهر مقاطع مصوّرة مشاهد لنازحين وهم يحاولون إنقاذ ما تبقى من متاعهم من داخل الخيام الغارقة، في وقت يحمل فيه آخرون أطفالهم خوفا من تداعيات البرد وتلوث المياه. وقال النازحون إن خيامهم أصبحت غير صالحة للسكن بسبب تسرب المياه من الأرض والسقف، مما جعل النوم والطهي وحتى الجلوس أمورا شبه مستحيلة وسط البرد القارس ونقص وسائل التدفئة.

وحذر المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل من أن مراكز الإيواء والخيام المقامة في مناطق منخفضة ستغرق بالكامل خلال الساعات المقبلة إذا استمر المنخفض الجوي، مشيرا إلى أن آلاف الأسر مهددة بفقدان أماكن إيوائها المؤقتة.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

وقال بصل إن القطاع يعيش "وضعا إنسانيا بالغ الخطورة" في ظل نقص الوقود اللازم لتشغيل محطات ضخ المياه وتصريفها، فضلا عن تدمير الاحتلال 40% من شبكات الصرف الصحي في قطاع غزة.

إعلان

وأضاف أن كميات الركام المنتشرة في الشوارع نتيجة القصف الإسرائيلي تعيق حركة فرق الطوارئ وتحول دون وصولها إلى المخيمات المتضررة أو فتح الطرق أمام مياه الأمطار.

GAZA CITY, GAZA - DECEMBER 11: Palestinians struggle with flooding after heavy rain hits the Abu Marhil Camp in the Az-Zaytun neighborhood in Gaza City, Gaza on December 11, 2025. Conditions for displaced residents whose homes were destroyed in Israeli attacks, worsening as they continue to struggle not only with the devastation of the conflict but also with the deteriorating weather conditions. ( Hamza Z. H. Qraiqea - Anadolu Agency )
الطين والمياه يحاصران الممرات داخل المخيمات مما يجعل التنقل شبه مستحيل ويزيد خطر انتشار الأمراض في غزة (الأناضول)
GAZA CITY, GAZA - DECEMBER 11: Palestinians struggle with flooding after heavy rain hits the Abu Marhil Camp in the Az-Zaytun neighborhood in Gaza City, Gaza on December 11, 2025. Conditions for displaced residents whose homes were destroyed in Israeli attacks, worsening as they continue to struggle not only with the devastation of the conflict but also with the deteriorating weather conditions. ( Hamza Z. H. Qraiqea - Anadolu Agency )
غياب أنظمة تصريف المياه يزيد تفاقم الوضع في المناطق المنخفضة داخل المخيمات (الأناضول)
GAZA CITY, GAZA - DECEMBER 11: Palestinians struggle with flooding after heavy rain hits the Abu Marhil Camp in the Az-Zaytun neighborhood in Gaza City, Gaza on December 11, 2025. Conditions for displaced residents whose homes were destroyed in Israeli attacks, worsening as they continue to struggle not only with the devastation of the conflict but also with the deteriorating weather conditions. ( Hamza Z. H. Qraiqea - Anadolu Agency )
العائلات النازحة تواجه برد الشتاء دون وسائل تدفئة بسبب نقص الوقود ومنع إدخاله للقطاع (الأناضول)

وطالبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بإطلاق عملية إغاثة عاجلة وتوفير مراكز إيواء حقيقية بديلة عن الخيام الحالية التي وصفتها بـ"غير القابلة للحياة" في ظل الأمطار وبرد الشتاء.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم إن الاحتلال يواصل منع إدخال الوقود ومواد الإغاثة رغم الاتفاقات الإنسانية الموقعة في يناير/كانون الثاني وأكتوبر/تشرين الأول 2025، مشددًا على ضرورة إلزام إسرائيل ببروتوكولات الإغاثة التي تعهدت بها.

GAZA CITY, GAZA - DECEMBER 11: Palestinians struggle with flooding after heavy rain hits the Abu Marhil Camp in the Az-Zaytun neighborhood in Gaza City, Gaza on December 11, 2025. Conditions for displaced residents whose homes were destroyed in Israeli attacks, worsening as they continue to struggle not only with the devastation of the conflict but also with the deteriorating weather conditions. ( Hamza Z. H. Qraiqea - Anadolu Agency )
أطفال بملابس مبللة يبحث ذووهم عن أماكن أكثر جفافا داخل المخيمات الغارقة في غزة (الأناضول)
GAZA CITY, GAZA - DECEMBER 11: Palestinians struggle with flooding after heavy rain hits the Abu Marhil Camp in the Az-Zaytun neighborhood in Gaza City, Gaza on December 11, 2025. Conditions for displaced residents whose homes were destroyed in Israeli attacks, worsening as they continue to struggle not only with the devastation of the conflict but also with the deteriorating weather conditions. ( Hamza Z. H. Qraiqea - Anadolu Agency )
ظروف النازحين تتفاقم في فصل الشتاء بعد أن دُمّرت منازلهم خلال الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة (الأناضول)
GAZA CITY, GAZA - DECEMBER 11: Palestinians struggle with flooding after heavy rain hits the Abu Marhil Camp in the Az-Zaytun neighborhood in Gaza City, Gaza on December 11, 2025. Conditions for displaced residents whose homes were destroyed in Israeli attacks, worsening as they continue to struggle not only with the devastation of the conflict but also with the deteriorating weather conditions. ( Hamza Z. H. Qraiqea - Anadolu Agency )
المنخفض الجوي يزيد حجم المعاناة الإنسانية داخل القطاع المحاصر ويهدد حياة كبار السن والمرضى والأطفال (الأناضول)

ووفق وزارة الصحة الفلسطينية، تواصل إسرائيل يوميا خرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما أدى إلى استشهاد 377 فلسطينيا وإصابة نحو 987 منذ بدء الهدنة، في حين لا يزال السكان يعانون نقصا كبيرا في الغذاء والدواء والوقود والمأوى، وسط ظروف إنسانية وصفتها الأمم المتحدة سابقا بأنها "الأقسى عالميا".

ومع استمرار المنخفض الجوي وتراجع القدرة على الاستجابة الإنسانية، يصارع أكثر من 2.4 مليون فلسطيني آثار الحرب والحصار والبرد والجوع، في وقت يعيش فيه مئات الآلاف منهم في خيام بلا حماية من الأمطار أو الرياح أو الطين.

المصدر: الجزيرة + الأناضول

إعلان