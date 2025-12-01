6 طائرات تعبر أجواء فنزويلا رغم التحذير الأميركي.. ماذا تكشف بيانات الملاحة؟

أظهرت بيانات ملاحية من منصة "فلايت رادار" المتخصصة في رصد وتتبع حركة الطيران تسجيل 6 طائرات تحمل أرقاما بنمية وكولومبية وهي تعبر إلى داخل الأجواء الفنزويلية أو تحلق فوقها، وذلك بعد ساعات قليلة من التحذير الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت الماضي، باعتبار المجال الجوي فوق فنزويلا وبالقرب منها مغلقا بالكامل.

وتوضح سجلات المنصة أن 5 طائرات غادرت مطار بنما سيتي في جمهورية بنما، مسجلة بالأرقام HP-1376CMP وHP-1938UCG وHP-1522WWP وHP-9927CMP وHP-9811CMP.

وتوجهت 4 منها مباشرة إلى مطار كراكاس الدولي، بينما واصلت الخامسة طريقها عبر الأجواء الفنزويلية قبل أن تهبط في مطار يوهان أدولف بينجيل الدولي في سورينام.

كما توثق البيانات دخول طائرة سادسة تحمل رقم التسجيل HP-1537CMP إلى الأجواء الفنزويلية قادمة من مطار إلدورادو الدولي في بوغوتا، عاصمة كولومبيا، قبل أن تهبط هي الأخرى في مطار كراكاس الدولي.

كما أظهرت بيانات ملاحية من موقع "فلايت أوير" المتخصص في تتبّع الحركة الملاحية للطائرات تأجيل وإلغاء 270 رحلة طيران في فنزويلا خلال 9 أيام بسبب التحذير الأميركي، وذلك في الفترة بين 21 و29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وتظهر البيانات -التي حللتها وكالة سند بشبكة الجزيرة- تسجيل مطار سيمون بوليفار الدولي العدد الأكبر من حوادث التأجيل والإلغاء، بواقع 170 تأجيلا و27 إلغاء بنسبة 62.6%، وهو المطار الوحيد الذي شهد عمليات إلغاء وتأجيل متكررة على مدار 9 أيام، وفقا لتحليل البيانات التي شملت 11 مطارا دوليا في فنزويلا.

التحذير الذي أطلقه ترامب عبر منصة تروث سوشيال كان مباشرا، إذ قال موجها حديثه إلى شركات الطيران والطيارين و"تجار المخدرات ومهربي البشر" إن المجال الجوي فوق فنزويلا ومحيطها سيغلق بالكامل.

وتسبب التحذير الأميركي في إلغاء عدد من شركات رحلات طيران دولية رحلاتها إلى فنزويلا حتى إشعار آخر، أبرزهم ايبيريا (Iberia) من إسبانيا، وتاب (TAP) من البرتغال، وأفيانكا (Avianca) من كولومبيا، وغول (GOL) من البرازيل، وكاريبيان (Caribbean) من ترينيداد وتوباغو من الكاريبي، بحسب تصريح لرئيس رابطة شركات الطيران في فنزويلا، ماريسيلا دي لوايزا، لوكالة أسوشيتد برس الأميركية.

وقال الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) إن هيئة الطيران الفنزويلية أبلغت شركات الطيران الدولية، الاثنين الماضي 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بأن عليها استئناف رحلاتها إلى البلاد في غضون 48 ساعة وإلا خاطرت بفقدان تصاريح تحليقها في سماء البلاد.