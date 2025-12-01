ماكرون يتصل برئيس مدغشقر الانتقالي ويعرض دعم فرنسا

أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت أول اتصال هاتفي مع العقيد مايكل راندريانيرينا، الرئيس الانتقالي لمدغشقر، عارضا دعم باريس لمسار الانتقال السياسي الذي تشهده الجزيرة عقب الانقلاب العسكري في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق بيان صادر عن الإليزيه.

وأوضح البيان أن ماكرون شدد خلال المحادثة على أهمية العلاقات الثنائية، ورحب بإعلان السلطات الجديدة إطلاق مشاورات وطنية والشروع في إصلاحات، خصوصا في مجال مكافحة الفساد، إلى جانب تنظيم انتخابات "في آجال معقولة".

كما دعا إلى إشراك الشباب وممثلي المجتمع المدني في العملية، مؤكدا استعداد فرنسا لتقديم الدعم بالتنسيق مع شركائها الدوليين.

وأضاف الإليزيه أن باريس ستوفر تمويلات جديدة لمواجهة أزمة انعدام الأمن الغذائي في جنوب البلاد، وإرسال أطباء إلى العاصمة أنتاناناريفو، إضافة إلى دعم مشاريع للتنمية الحضرية، معلنا تخصيص مساعدات مالية مباشرة لتعزيز الأمن الغذائي.

وكان ماكرون قد أكد الأسبوع الماضي أن بلاده "مستعدة لمواكبة المرحلة الانتقالية بروح من الانفتاح".

انتقال على وقع أزمة

وتولى العقيد راندريانيرينا رئاسة البلاد في 17 أكتوبر/تشرين الأول بعد أن أطاحت وحدته العسكرية بالرئيس السابق أندري راجولينا الذي فر خارج البلاد، إثر احتجاجات شعبية بدأت في سبتمبر/أيلول وانضمت إليها المؤسسة العسكرية.

بيد أن الانقلاب أعاد إلى الواجهة مشاعر الغضب تجاه فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، خاصة بعد أن تولت باريس عملية إخراج الرئيس المخلوع، وهو ما أثار استياء واسعا بين قطاعات من شعب مدغشقر.

وتواجه القيادة الجديدة تحديات جسيمة أبرزها معالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية واستعادة الثقة الشعبية، وسط ترقب داخلي وخارجي لمسار الانتقال السياسي في الجزيرة الفقيرة.