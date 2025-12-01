أخبار|أوكرانيا

قفزة قياسية في إيرادات شركات السلاح العالمية عام 2024

UNTERLUESS, GERMANY - FEBRUARY 12: Artillery ammunition showed in a weapons exhibition before the groundbreaking ceremony for a new munitions factory of German defence contractor Rheinmetall on February 12, 2024 in Unterluess, Germany. The war in Ukraine has been a boon to Rheinmetall as Germany seeks to provide Ukraine with munitions, including artillery shells, and also increase its own supply. (Photo by David Hecker/Getty Images)
ذخائر مدفعية في معرض للأسلحة بألمانيا 12 فبراير/شباط 2024 (غيتي)
Published On 1/12/2025
آخر تحديث: 10:53 (توقيت مكة)

شهدت أكبر الشركات المنتجة للأسلحة في العالم زيادة بنسبة 5.9% في إيراداتها من مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية خلال العام الماضي، مع ارتفاع الطلب الذي غذته الحرب في كل من أوكرانيا وغزة، إضافة إلى زيادة الإنفاق العسكري للدول، وذلك وفقا لتقرير صدر اليوم الاثنين.

ونشرت وكالة أسوشيتد برس فحوى التقرير الصادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري)، والذي جاء فيه أن إيرادات أكبر 100 شركة لتصنيع الأسلحة ارتفعت إلى 679 مليار دولار في عام 2024، وهو أعلى رقم سجله المعهد.

وأوضح التقرير أن الجزء الأكبر من الزيادة ناتج عن الشركات الموجودة في أوروبا والولايات المتحدة، رغم تسجيل ارتفاعات في معظم بقية مناطق العالم -باستثناء آسيا وأوقيانوسيا- حيث أدت المشكلات في صناعة الأسلحة الصينية إلى انخفاض طفيف.

وسجلت 30 من أصل 39 شركة أميركية ضمن قائمة أكبر 100 شركة -بما في ذلك لوكهيد مارتن، ونورثروب جرومان، وجنرال ديناميكس- زيادات.

This handout photograph taken and released on November 28, 2025, by the Press Service of the 65th Mechanized Brigade of Ukrainian Armed Forces, shows Ukrainian servicemen cleaning their weapons following shooting practice at an undisclosed location in Zaporizhzhia region, amid the Russian invasion of Ukraine. (Photo by Andriy Andriyenko / 65th Mechanized Brigade of Ukrainian Armed Forces / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / 65TH MECHANIZED BRIGADE OF UKRAINIAN ARMED FORCES" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
الحرب الأوكرانية أدت إلى ارتفاع الطلب على الأسلحة (الفرنسية)

إيرادات وميزانيات

وبحسب التقرير، فقد ارتفع إجمالي إيراداتها بنسبة 3.8% ليبلغ 334 مليار دولار. لكن معهد سيبري أشار إلى أن "تأخيرات واسعة النطاق وتجاوزات في الميزانية لا تزال تعرقل التطوير والإنتاج" في البرامج الرئيسية التي تقودها الولايات المتحدة، بما في ذلك الطائرة المقاتلة "إف-35".

وشهدت 23 من أصل 26 شركة في أوروبا، باستثناء روسيا، زيادة في إيراداتها من الأسلحة مع تعزيز القارة للإنفاق. وارتفع إجمالي دخلها بنسبة 13% ليصل إلى 151 مليار دولار، مدفوعا بالطلب المرتبط بالحرب في أوكرانيا والتهديد المتصور من روسيا.

وأوضح الباحث في "سيبري" جاد غيبيرتو ريكار في بيان أن الشركات الأوروبية تستثمر في قدرات إنتاجية جديدة لتلبية الطلب المتزايد، لكنه حذّر من أن "تأمين المواد الخام قد يشكل تحديا متصاعدًا"، لافتا إلى أن إعادة هيكلة سلاسل التوريد للمعادن الحيوية قد تتعقّد بسبب قيود التصدير الصينية.

المصدر: أسوشيتد برس + الألمانية

