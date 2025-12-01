أُصيب 5 فلسطينيين خلال اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة، كما جددت قوات الاحتلال اقتحام مدينة طوباس شمالي الضفة في عملية متواصلة منذ نحو 20 ساعة تخللها إنزال جوي.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني -في بيان- إن طواقمه قدمت الإسعاف الميداني لطفلين أصيبا بالرصاص المطاطي خلال اقتحام قوات الاحتلال لمنطقة سطح مرحبا بالبيرة.

وفي بيان لاحق، أوضح الهلال الأحمر أن طواقمه تعاملت كذلك مع 3 إصابات بالغاز المدمع في المنطقة، بينها فتاتان تم نقلهما إلى المستشفى، في حين جرى علاج إصابة واحدة ميدانيا.

وفي السياق، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال حي الشرفة بمدينة البيرة، وفرضت حصارا على بنايات سكنية. وأوضح شهود عيان أن القوات أغلقت مدخل الحي وانتشرت في شوارعه الرئيسية والفرعية، قبل أن تبدأ بمحاصرة عدد من البنايات ومنع الحركة في محيطها، وسط اندلاع مواجهات.

وأشار الشهود إلى أن الجيش أطلق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المدمع تجاه عشرات الفلسطينيين الذين رشقوا القوات بالحجارة.

اقتحام جديد لطوباس

وفي مدينة طوباس شمالي الضفة، قال مراسل الجزيرة إن الاحتلال الإسرائيلي طوق المدينة وفصلها عن محطيها من البلدات وشن حملة اعتقالات واسعة بعد فرض حظر للتجوال.

وكانت قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية للمدينة وبلدة عقابا، وحولت عددا من المنازل لثكنة عسكرية، وسط انتشار للطائرات المروحية والمسيرات.

وفي مقابلة مع الجزيرة، قال محافظ طوباس أحمد الأسعد إن الاحتلال فرض منع التجوال على محافظة طوباس بالكامل وأغلق جميع المداخل بالحواجز العسكرية والسواتر الترابية. وأضاف أن الاحتلال يقوم بعمليات دهم للمنازل في مدينة طوباس وبلدة عقابا.

وفي المقابل، وخلال جولة ميدانية شملت طوباس وبلدة طمون، قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير إن الجيش أطلق عملية "خمس حجارة" في شمال الضفة بعد محاولات لتشكيل تنظيم مسلح. وأضاف أن الجيش يعمل بشكل مستمر لتعزيز الدفاع والأمن في مستوطنات الضفة.

إعلان

من جانب آخر، ذكر المركز الفلسطيني للإعلام أن عددا من جنود الاحتلال أصيبوا في حادث سير وقع بالقرب من حاجز تياسير بمحافظة طوباس.

مداهمات في جنين والخليل

وفي جنوب الضفة الغربية، قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة الظاهرية جنوبي الخليل ودهمت منازل عدة.

كما أفاد المراسل بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزل الشهيد وليد صبارنة في بلدة بيت أمر شمالي مدينة الخليل.

وفي بلدة قُصرة جنوب شرقي مدينة نابلس، اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وفي جنين، قال مراسل الجزيرة إن جيش الاحتلال أجبر عائلات على إخلاء منازلها في حي الجابريات جنوب غرب جنين.

وأغلقت قوات الاحتلال المتاجر في بلدة قباطية جنوبي جنين ضمن حملتها العسكرية بالمنطقة.

وكانت اللجنة الشعبية في مخيم جنين قالت إن الاحتلال هدم ونسف وحرق أكثر من 1600 منزل في المخيم، وشرّد أكثر من 20 ألف فلسطيني من المخيم ومحيطه.

وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتاجر في بلدة قباطية جنوبي مدينة جنين ضمن حملتها العسكرية بالمنطقة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي -منذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي- عدوانا عسكريا على مخيمات شمالي الضفة الغربية بدأه بمخيم جنين ثم توسع ليشمل مخيمي طولكرم ونور شمس شرقي طولكرم.

ومنذ بدء حرب الإبادة في قطاع غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، استشهد أكثر من 1085 فلسطينيا في الضفة الغربية برصاص جيش الاحتلال والمستوطنين، وأُصيب نحو 11 ألفا، إضافة لاعتقال ما يزيد على 21 ألفا.