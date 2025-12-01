أخبار|غزة في عامين|الشرق الأوسط

غزة تستخدم الواقع الافتراضي لعلاج صدمات الأطفال

أطفال فلسطينيون يرتدون نظارات واقع افتراضي ويمسكون عصا تحكم خلال جلسة علاجية في الزوايدة وسط قطاع غزة (الفرنسية)
Published On 1/12/2025
آخر تحديث: 18:09 (توقيت مكة)

أطلقت فرق الدعم في مجال التكنولوجيا الطبية بمدينة الزوايدة وسط قطاع غزة مبادرة جديدة تهدف إلى مساعدة الأطفال الذين يعانون صدمات نفسية جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع، وذلك من خلال جلسات علاجية تعتمد على تقنية الواقع الافتراضي.

طفل فلسطيني على كرسي متحرك يرتدي نظارات واقع افتراضي خلال جلسة علاجية في الزوايدة وسط غزة ضمن مبادرة لدعم الأطفال المتضررين من الحرب (الفرنسية)

وخلال التجربة، يجلس الأطفال داخل خيمة صغيرة ويرتدون نظارات الواقع الافتراضي ويمسكون بعصا تحكم، لينتقلوا من مشاهد الدمار والقصف إلى عوالم من الحدائق الخضراء والشواطئ الهادئة والمدن الآمنة، في محاولة لتخفيف آثار الصدمة النفسية التي يعيشونها يوميا.

القائمون على المبادرة: البرامج المستخدمة في هذه الجلسات صُممت خصيصا للأطفال المتأثرين بصدمات الحرب (الفرنسية)

ويقول القائمون على المبادرة إن البرامج المستخدمة في هذه الجلسات صُممت خصيصا للأطفال المتأثرين بصدمات الحرب، مع مراعاة حالتهم الجسدية والنفسية، بهدف إعادة بناء تصورات إيجابية عن العالم ومساعدتهم على التكيّف مع واقعهم الجديد.

المبادرة تُعد خطوة رمزية وإنسانية تحمل رسائل أمل وسط الخراب (الفرنسية)

وتأتي المبادرة في ظل تراجع الإمكانيات الطبية والنفسية في غزة بسبب الحصار الإسرائيلي، كما تُعد خطوة رمزية وإنسانية تحمل رسائل أمل وسط الخراب.

المصدر: الجزيرة + الفرنسية

