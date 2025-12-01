الاحتلال يعيد اقتحام طوباس شمال الضفة ويفرض حظرا للتجوّل

قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي بدأت صباح اليوم الاثنين في اقتحام مدينة طوباس شمال الضفة الغربية وأغلقت الطرق الرئيسية المؤدية إليها، مشيرا إلى فرضها حظرا للتجول على الفلسطينيين خلال عملية الاقتحام.

وبحسب وكالة الأناضول، فإن الجيش الإسرائيلي أعاد فجر اليوم اقتحام مدينة طوباس وبلدة عقابا، بعد 24 ساعة فقط من انسحابه منها عقب عملية عسكرية استمرت 4 أيام.

وذكر المصدر ذاته أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي انتشرت في أرجاء المدينة والبلدة، وأعلنت فرض منع التجول حتى إشعار آخر، في حين شرعت الجرافات العسكرية بإغلاق الطرق وتقطيع أوصال المحافظة.

وبحسب شهود عيان، فقد اقتحمت القوات الإسرائيلية عددا من منازل المواطنين، واتخذت بعضها ثكنات عسكرية، وسط عمليات مداهمة جديدة.

وقالت محافظة طوباس في بيان إن العملية جاءت بعد أيام من العدوان الذي خلّف خرابا واسعا في الممتلكات العامة والخاصة، إضافة إلى مئات الإصابات والاعتقالات خلال الأيام الماضية.

من جهتها، أعلنت مديرة تربية وتعليم طوباس تعليق الدوام في جميع المدارس ورياض الأطفال في المحافظة، والتحول إلى التعليم عن بُعد، وذلك بسبب إعلان جيش الاحتلال فرض حظر التجول اعتبارا من الساعة الرابعة فجر اليوم وحتى إشعار آخر.

عملية عسكرية

والأربعاء الماضي، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في محافظة طوباس شملت المدينة وعددا من القرى التابعة لها ومخيم الفارعة، واستمرت 4 أيام.

كما ينفذ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في بلدة قباطية إلى الجنوب من جنين شمال الضفة، حيث فرض منعا للتجول وحوّل عددا من المنازل إلى ثكنات عسكرية، بحسب شهود عيان.

وذكر الشهود أن الجيش دهم عددا من المنازل واعتقل فلسطينيين في البلدة.

ويواصل جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم وتصعيدهم في الضفة الغربية منذ بدء حرب الإبادة على غزة، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 1085 فلسطينيا، وإصابة قرابة 11 ألفا، واعتقال ما يزيد على 21 ألفا آخرين.

وخلّفت حرب الإبادة على غزة التي بدأت في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت عامين، أكثر من 69 ألف شهيد ونحو 171 ألف جريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.