الجيش الإسرائيلي يقصف المناطق الشرقية لجنوبي قطاع غزة

شن الجيش الإسرائيلي قصفا بالقذائف المدفعية وأطلق النار بكثافة من مروحياته، صباح اليوم الاثنين، على المناطق الشرقية لمدينتي رفح وخان يونس جنوبي قطاع غزة، خلف ما يعرف باسم "الخط الأصفر".

وقال مراسل الجزيرة إن قصفا مدفعيا وجويا إسرائيليا استهدف المناطق الشرقية من خان يونس داخل الخط الأصفر.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن آليات الاحتلال أطلقت الرصاص تجاه خيام النازحين في محيط الحي النمساوي غربي مدينة خان يونس، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية شرقي رفح الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية جنوبي القطاع.

كما ذكرت أن طيران الاحتلال شن غارة على شرقي حي التفاح شرقي مدينة غزة وسط القطاع، دون أنباء عن ضحايا جراء هذه الاعتداءات حتى الآن.

وأمس الأحد، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة ضحايا جراء حرب الإبادة الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 غزة إلى 70 ألفا و103 شهداء، و170 ألفا و985 مصابا.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي 356 شهيدا، و908 مصابين، وجرى انتشال 607 جثامين، وفق المصدر ذاته.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أعاد الجيش الإسرائيلي انتشاره إلى ما وراء "الخط الأصفر" الذي يمنحه السيطرة على أكثر من نصف مساحة القطاع.

ومنذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ بعد أكثر من عامين على اندلاع حرب الإبادة الجماعية على أهالي قطاع غزة، تقوم إسرائيل يوميا بخرق الاتفاق وشن هجمات على مناطق مختلفة من القطاع، في حين يعاني السكان من أزمة إنسانية خانقة جراء الدمار الواسع الذي خلفته العمليات العسكرية الإسرائيلية.