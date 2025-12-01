إصابة مجندة إسرائيلية في عملية دهس قرب الخليل

أصيبت مجندة إسرائيلية -مساء الاثنين- في عملية دهس وقعت قرب مستوطنة "كريات أربع" جنوبي الضفة الغربية المحتلة، فيما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات بحث واسعة عن المنفّذ.

وقال جيش الاحتلال في بيان إن عملية الدهس وقعت عند "مفترق يهودا" بمنطقة الخليل، وأشار إلى أن المجندة المصابة نقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضاف الجيش أن جنوده أطلقوا النار على منفذ العملية ورصدوا إصابته قبل أن ينطلقوا لملاحقته وإجراء عملية تمشيط واسعة.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إن القوات الإسرائيلية تطارد مركبة قالت إنها فلسطينية، بعد أن فرت باتجاه مدينة الخليل جنوبي الضفة.

من جانبه، قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت على الفور مدينة الخليل.

ودهمت القوات المستشفى الأهلي في المدينة، كما اقتحمت محيط مستشفى الميزان ومحيط مستشفى المحتسب، وفقا لما أفاد به مراسل الجزيرة.

#شاهد | من محيط مكان عملية الدعس بمنطقة فرش الهوا قرب الخليل. pic.twitter.com/MTQBepkD0l — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 1, 2025

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد ذكرت أن مركبة فلسطينية صدمت إسرائيلية كانت تقف عند مفترق هعوكفيم على شارع 60 قرب الخليل.

وقال جيش الاحتلال -في بيان نشره على منصة إكس- إن قواته هرعت إلى المنطقة بعد بلاغ عن عملية دهس.

وذكر الجيش أن قواته ردت بإطلاق النار، دون أن يوضح الجهة المستهدفة. وأضاف أن قواته تقوم الآن بعمليات تمشيط واسعة بحثا عن المنفذ.

#متابعة | جيش الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية تجاه محافظة طوباس. pic.twitter.com/tL8iaAIKZT — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 1, 2025

حماس تبارك العملية

من جانبها، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن "عملية الدهس البطولية التي وقعت قرب بلدة حلحول شمال الخليل تأتي في سياق رد شعبنا المشروع وغضبه على ما يرتكبه الاحتلال الصهيوني المجرم يوميا من قتل وإعدامات ميدانية واقتحامات وهدم للمنازل واعتداءات ممنهجة بحق شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية".

إعلان

وأضافت حماس، في بيان، أن تصاعد عمليات المقاومة في الضفة هو "نتيجة مباشرة لحالة التغول الاحتلالي ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية عبر التهويد والاستيطان والضم وفرض الوقائع بالقوة".

وأكدت الحركة أن "المقاومة ستظل الخيار المشروع في مواجهة الاحتلال وجرائمه، ما دام يواصل عدوانه وجرائمه".

وتأتي هذه العملية في وقت تشهد فيه الضفة الغربية تصاعدا غير مسبوق بهجمات جيش الاحتلال والمستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم ومصادر أرزاقهم.

وأدت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين معا إلى استشهاد ما لا يقل عن 1085 فلسطينيا، وإصابة أكثر من 10 آلاف آخرين، فضلا عن اعتقال أكثر من 21 ألف فلسطيني منذ بدء الإبادة الإسرائيلية بغزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.