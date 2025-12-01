إصابة إسرائيلية في عملية دهس قرب الخليل

أصيبت إسرائيلية -مساء الاثنين- في عملية دهس وقعت قرب مستوطنة "كريات أربع" جنوبي الضفة الغربية المحتلة، فيما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات بحث واسعة عن المنفّذ.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إن إسرائيلية أصيبت بجروح طفيفة جراء عملية دهس قرب مستوطنة كريات أربع.

وأضافت أن قوات الأمن الإسرائيلية تطارد مركبة قالت إنها فلسطينية، بعد أن فرت باتجاه مدينة الخليل جنوبي الضفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش أغلق محاور بالخليل، ولفتت إلى أن تقديرات بأن منفّذ الدهس انسحب إلى المدينة إثر إصابته برصاص جنود إسرائيليين.

#شاهد | من محيط مكان عملية الدعس بمنطقة فرش الهوا قرب الخليل. pic.twitter.com/MTQBepkD0l — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 1, 2025

من جانبها، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن مركبة فلسطينية صدمت قبل وقت قصير إسرائيلية كانت تقف عند مفترق هعوكفيم على شارع 60 قرب الخليل.

بدوره، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي -في بيان نشره على منصة شركة إكس- إن قواته هرعت إلى المنطقة بعد بلاغ عن عملية دهس.

وذكر الجيش أن قواته ردت بإطلاق النار، دون أن يوضح الجهة المستهدفة. وأضاف أن قواته تقوم الآن بعمليات تمشيط واسعة بحثًا عن المنفّذ.

من جانبه، قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت على الفور مدينة الخليل.

#متابعة | جيش الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية تجاه محافظة طوباس. pic.twitter.com/tL8iaAIKZT — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 1, 2025

ويأتي الحادث في وقت تشهد فيه الضفة الغربية تصاعدا غير مسبوق بهجمات جيش الاحتلال والمستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم ومصادر أرزاقهم.

وأدت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين معا إلى استشهاد ما لا يقل عن 1085 فلسطينيا، وإصابة أكثر من 10 آلاف آخرين، فضلا عن اعتقال أكثر من 21 ألف فلسطيني منذ بدء الإبادة الإسرائيلية في غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.