طلب عفو يهز إسرائيل وناشطون: هل يفلت نتنياهو من المحاكمة؟

ضجت المنصات الرقمية بتفاعلات واسعة عقب تقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بطلب رسمي إلى مكتب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ للحصول على عفو رئاسي ينهي محاكمته المستمرة منذ أكثر من 5 أعوام.

ويحاكم نتنياهو بتهم فساد تتعلق بالرشوة والاحتيال وخيانة الثقة، لكنه نفى دائما ارتكاب أي مخالفات، إذ يقول إن التهم ذات دوافع سياسية، ويصر على أن إجراءات المحاكمة ستنتهي بإثبات براءته.

وجاء الطلب في وثيقة من 14 صفحة موقعة من محامي نتنياهو ومرفقة بلائحة الاتهام ورسالة شخصية كتبها نتنياهو دون أي إقرار بالذنب، معتبرا أن "الواقع الأمني والسياسي والمصلحة القومية" يفرضان منحه عفوا، لأن إسرائيل -وفق قوله- تواجه تحديات غير مسبوقة وفرصا كبيرة.

من جهته، وصف مكتب الرئيس الإسرائيلي طلب العفو بأنه "استثنائي ويحمل تداعيات مهمة"، مشيرا إلى أنه سينظر فيه بـ"مسؤولية وجدية بالغة" بعد استكمال جمع الآراء المهنية.

ويمنح قانون الأساس الإسرائيلي هرتسوغ سلطة العفو عن المجرمين وتخفيض أو استبدال عقوبتهم.

وأحدث طلب نتنياهو "زلزالا سياسيا" داخل إسرائيل، إذ سارع وزراء في الائتلاف اليميني إلى دعمه، بينهم وزير الخارجية جدعون ساعر الذي رأى أن إنهاء محاكمة رئيس الحكومة يصب في "مصلحة الدولة ووحدتها".

في المقابل، بعث زعيم المعارضة يائير لبيد رسالة إلى هرتسوغ قال فيها إن العفو لا يمكن منحه "دون اعتراف بالتهم وإبداء الندم والانسحاب الفوري من الحياة السياسية".

وتجمّع عشرات المتظاهرين أمام منزل الرئيس الإسرائيلي احتجاجا على أي عفو محتمل، ونظموا عرضا رمزيا بعنوان "جمهورية الموز".

تفاعل وآراء

بدوره، رصد برنامج "شبكات" في حلقة (2025/12/1) تعليقات المغردين على طلب نتنياهو العفو وإنهاء محاكمته الطويلة بقضايا فساد.

ومن بين تلك التعليقات أعربت أم كلثوم عن قناعتها بأن تثير خطوة نتنياهو عاصفة داخلية في إسرائيل، مشيرة إلى أن سياساته أدت إلى انقسامات حادة وتراجع حاد في شعبيته.

كثيرون يرون نتنياهو نفسه "حافِرَ القبر لإسرائيل" بفساده، طلب عفو اليوم يثير عاصفة داخلية، سياساته في غزة التي أدت إلى انقسامات حادة وتراجع شعبي. بواسطة أم كلثوم

أما عبده فرجح ألا يُقبل طلب نتنياهو بالعفو عنه سوى في حال أقدم على إزاحة رئيس المحكمة الإسرائيلية وعيّن آخر مواليا له.

أعتقد أن طلب نتنياهو بالعفو عنه لن يقبل لدى المحكمة الاسرائيلية إلا إذا أزال رئيس المحكمة وعين غيره. بواسطة عبده

لكن محمد توقف كثيرا عند رسالة نتنياهو التي تحدث فيها عن "أحداث استثنائية" في طريقها إلى المنطقة خلال الفترة المقبلة، في محاولة لمعرفة التطورات الإقليمية المقبلة.

تحدث في رسالته عن "أحداث استثنائية" ستشهدها المنطقة خلال الشهور القادمة.. ماذا يقصد؟ بواسطة محمد

أما سعيد فقد وصف ما يحدث بـ"التمثيليات"، مبديا أسفه الشديد عند رؤيته من سماهم "مثقفين" يقتنعون بها، على حد قوله.

الحقيقة أننا نحزن عندما نرى مثقفين.. تقنعهم هذه التمثيليات التي ترى فيها مجرمين مطلوبين دوليا يدخلون محكمة لهم قد سبق وأقرت لهم الإفلات من آلاف الجرائم وكأنهم يقولون للعالم سنجبر بخواطركم ببعض الإدانات التي لن تغير في الواقع شيء. بواسطة سعيد

يشار إلى أن طلب العفو أحيل لجمع الآراء المهنية بشأنه، قبل أن يذهب إلى مستشارة الرئيس الإسرائيلي لإبداء الرأي قبل وصوله إلى هرتسوغ، في عملية قد تستغرق أسابيع وربما تصل إلى شهرين.

إعلان

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب طلب من نظيره الإسرائيلي العفو عن نتنياهو في مناسبتين، الأولى في رسالة بعثها قبل أسابيع، ثم مرة ثانية حين زار الكنيست منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي.