إسرائيل تواصل انتهاك سيادة سوريا وتتوغل في ريف القنيطرة

جدد جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاكه للسيادة السورية وتوغلت قوة وآليات عسكرية في ريف القنيطرة جنوب غربي البلاد اليوم الاثنين.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت صباح اليوم تجاه الجهة الغربية لقرية صيدا الحانوت في ريف القنيطرة الجنوبي.

وأوضحت الوكالة أن قوة عسكرية للاحتلال مؤلفة من 3 سيارات تمركزت في القرية، إلى جانب طائرة مسيّرة حلقت فوق صيدا الحانوت لرصد المنطقة.

وبالتزامن مع هذا التوغل نقلت قوات الاحتلال دبابتين من نقطة البرج في القنيطرة باتجاه نقطة الحميدية في ريف القنيطرة الشمالي، حسب الوكالة السورية التي أفادت أيضا بأن قوات الاحتلال توغلت أمس في ريفي القنيطرة الشمالي والجنوبي، وأقامت حاجزين لتفتيش المارة.

ومؤخرا تصاعدت انتهاكات إسرائيل في القنيطرة، حيث يشتكي سوريون من التوغلات في أراضيهم الزراعية مصدر رزقهم الوحيد، خصوصا أن قوات الاحتلال دمرت مئات الدونمات من الغابات واعتقلت سوريين وأقامت حواجز عسكرية لتفتيش المارة.

وفي الأشهر الماضية، عُقدت لقاءات إسرائيلية سورية في مسعى للتوصل إلى ترتيبات أمنية تضمن انسحاب إسرائيل من المنطقة السورية العازلة، التي احتلتها في ديسمبر/ كانون الأول 2024.

لكن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اعتبر، في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أن تل أبيب ليست على مسار السلام مع سوريا.

ورغم أن الحكومة السورية لم تشكل أي تهديد لتل أبيب، تواصل إسرائيل تنفيذ توغلات برية وغارات جوية قتلت مدنيين ودمرت مواقع وآليات عسكرية وأسلحة وذخائر تابعة للجيش السوري.

يذكر أن إسرائيل تحتل معظم هضبة الجولان السورية منذ حرب 5 يونيو/ حزيران 1967، واستغلت أحداث الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد ونظامه أواخر 2024 لتوسيع رقعة احتلالها.