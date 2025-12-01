شهداء بالقطاع والدمار يحول دون العثور على جثة أسير إسرائيلي بمخيم جباليا

أعلن مصدر في الإسعاف والطوارئ في قطاع غزة استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب الخط الأصفر في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة، موازاة مع إعلان إسرائيل قتل فلسطينيين اثنين بدعوى تشكيل تهديد مباشر، شمالي القطاع.

وفي جنوب القطاع، أفاد مراسل الجزيرة بأن مروحيات إسرائيلية أطلقت النار بالتزامن مع قصف مدفعي في المناطق الشرقية من خان يونس وراء الخط الأصفر.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته أطلقت النار على مقاتلين اثنين اجتازا ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" شمال قطاع غزة بزعم أنهما "شكّلا تهديدا مباشرا".

وقال في بيان إن قوات من فريقه القتالي في لواء كرملي (2)، قتلت فلسطينيين اثنين في حادثين منفصلين شمال قطاع غزة، بزعم "تشكيلهما تهديدا مباشرا"، وهي الذريعة ذاتها التي تكررها تل أبيب في معظم خروقاتها لاتفاق وقف النار.

وأُصيبت سيدة فلسطينية برصاص طائرة مسيّرة إسرائيلية قرب شارع يافا بحي التفاح في مدينة غزة.

وقالت مصادر طبية لوكالة الأناضول إن السيدة الفلسطينية نقلت إلى مستشفى المعمداني وسط مدينة غزة، بعد إصابتها برصاص مسيّرة إسرائيلية من نوع "كواد كابتر".

وأفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال شنت هجمات شملت إطلاق النار والقصف المدفعي على منازل المواطنين في حي التفاح شرقي مدينة غزة.

استمرار الخروقات الإسرائيلية

وتواصل إسرائيل خروقاتها لوقف إطلاق النار الذي وقعته مع حركة حماس، حيث ارتكبت منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نحو 591 خرقا، وقتلت أكثر من 357 فلسطينيا وأصابت 903 آخرين، وفق ما صرح به المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أمس الأحد.

في سياق مواز، قال مراسل الجزيرة إن عمليات البحث عن جثة أسير إسرائيلي في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة قد انتهت دون العثور عليها.

وكان فريق مشترك من اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكتائب القسام قد بدأ عمليات البحث في المنطقة الشمالية مما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، لكن الدمار الكبير الذي خلفته الضربات الإسرائيلية يصعّب عمليات البحث وانتشال جثة الأسير.

وأمس الأحد، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على غزة إلى 70 ألفا و103 شهداء، و170 ألفا و985 مصابا.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي 356 شهيدا، و908 مصابين، وجرى انتشال 607 جثامين، وفق المصدر ذاته.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أعاد الجيش الإسرائيلي انتشاره إلى ما وراء "الخط الأصفر" الذي يمنحه السيطرة على أكثر من نصف مساحة القطاع.

ومنذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ بعد أكثر من عامين على اندلاع حرب الإبادة الجماعية على أهالي قطاع غزة، تقوم إسرائيل يوميا بخرق الاتفاق وشن هجمات على مناطق مختلفة من القطاع، في حين يعاني السكان من أزمة إنسانية خانقة جراء الدمار الواسع الذي خلفته العمليات العسكرية الإسرائيلية.