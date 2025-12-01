إسرائيل تنشر أرقاما متضاربة عن عدد اليهود بدول عربية

نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أرقاما متضاربة بشأن عدد اليهود في دول عربية، حيث ذكر المنشور باللغة العربية أرقاما، في حين تغيرت الإحصاءات في النص الإنجليزي.

وباللغة العربية، قارنت تل أبيب عبر منصة إكس أمس الأحد بين ما قالت إنها أعداد اليهود في دول عربية عام 1948 وعددهم حاليا.

وفي العام 1948 أقيمت إسرائيل على أراض فلسطينية احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجّرت مئات آلاف الفلسطينيين من منازلهم قسرا.

وقالت وزارة الخارجية "هل تعلم أن معظم يهود الدول العربية يرجع تاريخهم إلى شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام بألف عام، لكن حاليا لم يتبق إلا القليل منهم؟".

وأضافت أنه قبل 1948 كان في العراق نحو 135 ألف يهودي ولم يتبق سوى أقل من 10، وكان في ليبيا 38 ألفا ولم يتبق أحد.

وتابعت "وكان في المغرب 265 ألفا، تبقّى منهم 2150، وفي اليمن 63 ألفا، تبقّى 50".

وأضافت "وفي مصر كان يوجد 75 ألفا، تبقّى منهم 100، وكان في الجزائر 140 ألفا، تبقّى منهم 200".

وتابعت وزارة الخارجية الإسرائيلية قائلة "وكان في لبنان 6 آلاف، تبقّى منهم 50، وفي سوريا 30 ألفا، تبقّى منهم 10، وفي تونس 105 آلاف، تبقّى منهم 1500".

وتتضارب بعض هذه الأرقام مع أرقام أخرى نشرتها الخارجية الإسرائيلية عبر منصة إكس، لكن باللغة الإنجليزية.

وقالت الوزارة بالإنجليزية "كان يوجد في مصر 100 ألف يهودي لم يتبق منهم إلا 3، وفي الجزائر 140 ألفا، تبقّى منهم 50".

وتابعت "كان في لبنان 7 آلاف، تبقّى منهم 20، وفي سوريا 30 ألفا، تبقّى منهم 30، وفي العراق 135 ألفا، تبقّى منهم 4″، مضيفة "وفي اليمن كان يوجد 60 ألفا، تبقّى منهم 5".

احتلال أراض عربية

وبالنسبة لإيران، قالت الخارجية الإسرائيلية إنه كان يوجد فيها 100 ألف يهودي ولم يتبق منهم إلا 9500.

وذكرت الوزارة باللغة الإنجليزية أن إسرائيل تحيي في 30 نوفمبر/تشرين الثاني سنويا ما ادعت أنه طرد اليهود من الدول العربية وإيران.

وعقب إعلان قيامها إسرائيل هاجر كثير من اليهود العرب إليها، وهي تحتل منذ عقود فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان وترفض الانسحاب منها.

ويقول المواطنون الفلسطينيون داخل إسرائيل -والذين تقدر نسبتهم بـ20% من السكان- إن السلطات الإسرائيلية تهمشهم وتحرمهم من حقوقهم.

كما ترفض إسرائيل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه، ولا سيما إقامة دولته المستقلة ذات السيادة، متحدية قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تصعّد إسرائيل قمعها الدموي للشعب الفلسطيني عبر حرب إبادة جماعية في قطاع غزة وعدوان عسكري بالضفة الغربية.

وخلّفت الإبادة في غزة أكثر من 70 ألف شهيد ونحو 170 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

وقتل الجيش الإسرائيلي ومستوطنون في الضفة الغربية -بما فيها القدس– أكثر من 1085 فلسطينيا وأصابوا نحو 11 ألفا، إضافة إلى اعتقال ما يزيد على 21 ألفا.

كما شنت إسرائيل بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 ونوفمبر/تشرين الثاني 2024 حربا على لبنان احتلت خلالها مناطق إضافية، وتواصل تنفيذ غارات جوية وتوغلات برية في سوريا ولبنان، وشنت غارات دموية على اليمن.