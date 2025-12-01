أعلنت أكرانيا مقتل وإصابة 18 شخصا في ضربة روسية جديدة، في حين وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى قصر الإليزيه اليوم الاثنين لإجراء محادثات مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

فقد قتل 3 أشخاص على الأقل وأصيب 15 آخرون في ضربة صاروخية روسية على مدينة دنيبرو الواقعة في شرق وسط أوكرانيا، وفق ما أفاد حاكم المنطقة فلاديسلاف غاييفاننكو عبر تليغرام.

وفي السياق، أعلن الجيش الأوكراني -وفقا لوكالة الأنباء الألمانية- ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير/شباط 2022 إلى نحو مليون و173 ألفا و920 فردا، من بينهم 1060 قتلوا أو أصيبوا خلال الساعات الـ24 الماضية.

جاء ذلك وفق بيان نشرته اليوم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في صفحتها على موقع فيسبوك، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم).

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11 ألفا و387 دبابة و23 ألفا و678 مركبة قتالية مدرعة، و34 ألفا و754 نظام مدفعية، و1552 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1253 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 430 طائرة حربية و347 مروحية و86 ألفا و90 طائرة مسيرة، و4024 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و68 ألفا و583 من المركبات وخزانات الوقود، و4010 من وحدات المعدات الخاصة.

الكرملين: ضربة أوكرانية مشينة

من ناحية أخرى، قال الكرملين اليوم الاثنين إن الهجوم الأوكراني الذي وقع مطلع الأسبوع على محطة تابعة لاتحاد خطوط أنابيب بحر قزوين مشين، نظرا للأهمية الدولية للاتحاد ولأنه يضم شركاء دوليين.

وقال اتحاد خطوط أنابيب بحر قزوين -الذي يضم مساهمين من روسيا وكازاخستان والولايات المتحدة– أول أمس السبت إنه أوقف عملياته بعد أن تضرر مرسى في المحطة الروسية التابعة له على البحر الأسود بشكل كبير بسبب هجوم أوكراني بزوارق مسيرة.

وفي لقاء مع الصحفيين وصف المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الهجوم الأوكراني بأنه "مشين"، كما انتقد الهجمات الأوكرانية على ناقلات النفط في البحر الأسود، وهو ما قال إنه اعتداء على مصالح تركيا ومالكي السفن.

وقالت شركة النفط الأميركية العملاقة شيفرون -وهي مساهم في الاتحاد- في وقت متأخر من أمس الأحد إن عمليات تحميل النفط الخام لمشروع تابع لها في ميناء نوفوروسيسك الروسي مستمرة.

زيلينسكي في باريس

وفي الشأن السياسي، وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الاثنين إلى قصر الإليزيه، حيث استقبله نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، قبيل عقد مباحثات تتطرق إلى الجهود الجارية لوضع حد للحرب بين موسكو وكييف.

وتأتي زيارة زيلينسكي -وهي العاشرة إلى باريس منذ بدء الغزو الروسي لبلاده في فبراير/شباط 2022- غداة عقد مسؤولين أوكرانيين وأميركيين مباحثات في الولايات المتحدة لبحث خطة واشنطن لإنهاء الحرب.

كما تأتي الزيارة عشية لقاء مقرر عقده في موسكو غدا الثلاثاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب.