أكثر من ألف شخص ضحايا الفيضانات بإندونيسيا وتايلند وسريلانكا

epaselect epa12556562 Sri Lankan flood victims wade through a flooded road during heavy rainfall in a suburb of Colombo, Sri Lanka, 29 November 2025. Many parts of the island have been inundated due to heavy rains. According to Sri Lanka’s Disaster Management Centre, more than 120 people have been killed and about 130 are missing across the country. EPA/CHAMILA KARUNARATHNE
ضحايا الفيضانات بسريلانكا في طريق غمرته المياه في إحدى ضواحي كولومبو (الأوروبية)
Published On 1/12/2025
آخر تحديث: 15:51 (توقيت مكة)

تجاوزت حصيلة ضحايا الفيضانات وانهيارات التربة التي ضربت مناطق واسعة من آسيا ألف قتيل حتى اليوم الاثنين، في حين نشرت السلطات في كل من سريلانكا وإندونيسيا قوات عسكرية للمساهمة في عمليات الإنقاذ والوصول إلى المناطق المعزولة.

وتسببت تقلبات جوية حادة في هطول أمطار غزيرة شملت كامل جزيرة سريلانكا، وأجزاء واسعة من جزيرة سومطرة في إندونيسيا، إضافة إلى جنوب تايلند وشمال ماليزيا خلال الأيام الماضية.

ودفعت شدة الفيضانات مئات السكان إلى الاحتماء فوق أسطح منازلهم في انتظار إنقاذهم عبر القوارب أو المروحيات، بينما عُزلت قرى بأكملها وانقطعت عنها المساعدات.

وخلال زيارته إلى شمال سومطرة، قال الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو إنه يأمل أن تكون "المرحلة الأسوأ قد مرّت"، مؤكدا أن أولوية الحكومة الآن هي إيصال المساعدات الضرورية فورا إلى المناطق المنكوبة، ولا سيما تلك التي لا تزال معزولة.

epa12561470 Residents remove their belongings from flood-damaged homes in a flood-affected village in the Meureudu area, Pidie Jaya Aceh, Indonesia, 01 December 2025. According to National Disaster Management Agency Floods and landslides triggered by Tropical Cyclone Senyar have killed at least 442 people across Aceh, North Sumatra, and West Sumatra provinces. This number is expected to rise, as approximately 402 people remain uncounted for. EPA/HOTLI SIMANJUNTAK
الفيضانات أدت لعزل قرى بكاملها (الأوروبية)

ضغوط متزايدة

وتواجه الحكومة الإندونيسية ضغوطا متزايدة لإعلان حالة طوارئ وطنية، بعد أن ارتفعت حصيلة القتلى إلى 502 على الأقل، مع بقاء أكثر من 500 مفقود وسط مخاوف من ارتفاع العدد.

ورغم الدمار الواسع، لم تطلب جاكرتا حتى الآن مساعدة دولية.

وتُعد هذه أسوأ كارثة طبيعية تشهدها البلاد منذ زلزال وتسونامي عام 2018، الذي خلّف أكثر من ألفي قتيل في جزيرة سولاويسي.

وقد أرسلت الحكومة 3 سفن حربية محمّلة بالمساعدات، إضافة إلى سفينتين طبيتين إلى المناطق الأكثر تضررا، مع استمرار قطع عدد من الطرق الحيوية.

A man holds a chicken as he walks on log used as a makeshift bridge at a village affected by a flash flood in Batang Toru, North Sumatra, Indonesia, Monday, Dec. 1, 2025. (AP Photo/Binsar Bakkara)
الأمطار قطعت الطرق في إندونيسيا (أسوشيتد برس)

وفي سريلانكا، ناشدت الحكومة المجتمع الدولي تقديم مساعدات عاجلة، واستخدمت مروحيات عسكرية للوصول إلى العالقين بسبب الفيضانات وانهيارات التربة الناتجة عن إعصار ديتواه.

وأفاد مسؤولون محليون بأن حصيلة الضحايا بلغت 340 قتيلا، في حين تستمر عمليات البحث عن عشرات المفقودين.

ومع توقف الأمطار، بدأت المياه بالانحسار تدريجيا، مما أتاح إعادة فتح بعض المتاجر والمكاتب. لكن السلطات تؤكد أن حجم الأضرار، خاصة في المناطق الجبلية الوسطى، لا يزال يتكشف مع شروع فرق الإغاثة في فتح الطرق المقطوعة.

وأعلن الرئيس أنورا كومارا ديساناياكي حالة الطوارئ للتعامل مع الكارثة، قائلا في خطاب للأمة "نواجه أكبر وأصعب كارثة طبيعية في تاريخنا.. وبالتأكيد سنبني أمة أفضل مما كانت عليه".

وتُعد هذه الخسائر الأسوأ في سريلانكا منذ تسونامي 2004 الذي قتل نحو 31 ألف شخص وشرّد أكثر من مليون آخرين.

epa12556552 Sri Lankan flood victims wade through a flooded road during heavy rainfall in a suburb of Colombo, Sri Lanka, 29 November 2025. Many parts of the island have been inundated due to heavy rains. According to Sri Lanka’s Disaster Management Centre, more than 120 people have been killed and about 130 are missing across the country. EPA/CHAMILA KARUNARATHNE
غمرت المياه الشوارع وتسببت بخسائر فادحة في سريلانكا (الأوروبية)

وفي جنوب تايلند، أعلنت السلطات أن الفيضانات الناتجة عن الأمطار الغزيرة أودت بحياة 176 شخصا، لتصبح من أعنف الفيضانات في البلاد خلال العقد الأخير.

ورغم إطلاق الحكومة عمليات إغاثة واسعة، تواجه انتقادات شعبية تتهمها بالتقصير في الاستجابة، مما أدى إلى تعليق عمل مسؤولَين محليَّين بتهمة "الإهمال".

epa12555016 Military personnel deliver relief bags to flood victims in Hat Yai, Songkhla province, Thailand, 28 November 2025. Severe flooding across nine southern provinces has killed more than 100 people and affected over 2.7 million residents, according to Wirun Supasingsiripricha, Director of the Institute of Forensic Medicine, Police General Hospital. EPA/NARONG SANGNAK
قوات الجيش تقدّم مساعدات لضحايا الفيضانات في تايلند (الأوروبية)

وتشهد آسيا حاليا موسم الرياح الموسمية الذي يتسبب سنويا في هطول أمطار كثيفة وانهيارات تربة، لكن خبراء الأرصاد يؤكدون أن التغيّر المناخي زاد من شدة العواصف ووتيرتها، وجعلها أكثر تدميرا من السابق، مع أمطار غزيرة وفيضانات مفاجئة ورياح عاتية.

ويقول مراقبون إن العاصفة الاستوائية النادرة التي ضربت أجزاء من سومطرة أسهمت في تعميق الفيضانات في إندونيسيا وتايلاند وماليزيا، وسط خشية من استمرار الأحوال الجوية غير المستقرة في الأيام المقبلة.

المصدر: وكالات

